Ціни на російську нафту ESPO Blend перевищили $120 вперше з квітня

Ціни на російську нафту ESPO Blend злетіли до піку з квітня

Ціна на російську нафту марки ESPO Blend вперше з квітня перевищила 120 доларів за барель завдяки попиту з боку китайських нафтопереробних заводів.

Про це повідомляє Reuters.

Китай збільшив обсяги закупівлі російської нафти, оскільки перебої з постачанням енергоносіїв, зокрема з Саудівської Аравії, загрожували залишити китайські нафтопереробні заводи без сировини напередодні зимового сезону, коли попит на пальне для опалення зростає.

Крім того, ухвалений у четвер "закон Грема", що дозволяє президенту США Дональду Трампу затверджувати мита на закупівлі російської нафти, може перешкодити постачанню російської нафти до Індії та Китаю.

Водночас багато трейдерів зазначають, що це може призвести до подальшого стрибка цін на нафту, що потенційно збільшить доходи Росії від нафти.

Спотова ціна на нафту ESPO перебуває на найвищому рівні з перших тижнів війни в Ірані. Основним покупцем цього сорту є Китай.

Премія цього сорту відносно Brent, яка використовується як орієнтир для ціноутворення партій, досягла рекордного рівня у 20-30 дол. на барель.

Ціни на російську нафту сорту Urals цього тижня також досягли 110 доларів за барель.

Китайські нафтопереробні підприємства зазвичай закуповують нафту сорту ESPO за один або два місяці наперед, оскільки відстань перевезення з Далекого Сходу Росії невелика.

Тепер же страхи ринку щодо дефіциту вантажів змусили покупців заздалегідь закріпити програми завантаження на грудень.

Нагадаємо:

Ф'ючерси на нафту в Китаї злетіли до рекордних $129 за барель на тлі проблем із постачанням з Близького Сходу після зупинки ключового саудівського трубопроводу.