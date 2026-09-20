Україна підписала меморандум про зберігання нафтопродуктів в Угорщині – "Нафтогаз"
Група "Нафтогаз" підписала меморандум з компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.
Про це повідомив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз" Сергій Федоренко.
За повідомленням Федоренка, ця домовленість була досягнута на Карпатському економічному форумі в рамках Саміту С8.
"В умовах постійних російських атак на нашу паливну інфраструктуру диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів – це питання стабільності всього ринку.
Це потенційно не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а й сприятиме взаємовигідному розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною", – зазначив Федоренко.
Нагадаємо:
Під час Карпатського економічного форуму було сформовано 50 інвестиційних та торговельних проєктів за загальну суму у понад мільярд євро.