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Україна підписала меморандум про зберігання нафтопродуктів в Угорщині – "Нафтогаз"

Володимир Тунік-Фриз — 20 вересня, 15:16
Україна підписала меморандум про зберігання нафтопродуктів в Угорщині – Нафтогаз
Україна зберігатиме газ в Угорщині
Нафтогаз

Група "Нафтогаз" підписала меморандум з компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.

Про це повідомив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз" Сергій Федоренко.

За повідомленням Федоренка, ця домовленість була досягнута на Карпатському економічному форумі в рамках Саміту С8.

"В умовах постійних російських атак на нашу паливну інфраструктуру диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів – це питання стабільності всього ринку.

Це потенційно не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а й сприятиме взаємовигідному розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною", – зазначив Федоренко.

Нагадаємо:

Під час Карпатського економічного форуму було сформовано 50 інвестиційних та торговельних проєктів за загальну суму у понад мільярд євро.

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Україна підписала меморандум про зберігання нафтопродуктів в Угорщині – "Нафтогаз"
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