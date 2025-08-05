Трамп погрожує Індії новими митами "за 24 години" через купівлю нафти з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує "значно" підвищити мита на індійський імпорт вже протягом 24 годин через те, що Нью-Делі продовжує купувати російську нафту.

Про це пише Bloomberg.

Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на експорт Індії до США та натякнув, що ставка зросте ще.

"Ми зупинилися на 25%, але, думаю, я суттєво підвищу це мито протягом наступних 24 годин, тому що вони купують російську нафту", — сказав він.

Індія розкритикувала таку позицію, назвавши її "невиправданою", і натомість запропонувала активізувати імпорт з США — зокрема природного газу, телеком-обладнання й золота.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що він значно підвищить тарифи на Індію через її закупівлі російської нафти.

Індійські акції впали після поновлення президентом США Дональдом Трампом погроз щодо введення жорстких мит на товари з Індії через закупівлі російської нафти.

Індійські чиновники заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози покарання з боку президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.

Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.

Танкери, які потрапили під санкції США, почали з’являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту до Індії, яка наразі фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.