Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Акції індійських компаній падають через погрози Трампа щодо російської нафти

Володимир Тунік-Фриз — 5 серпня, 13:50
Акції індійських компаній падають через погрози Трампа щодо російської нафти
Getty Images

Індійські акції впали після поновлення президентом США Дональдом Трампом погроз щодо введення жорстких мит на товари з Індії через закупівлі російської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок Трамп пригрозив ввести вищі мита на товари, що імпортуються з Індії, що спонукало Нью-Делі назвати цей крок «невиправданим» і пообіцяти захищати свої економічні інтереси, що ще більше ускладнило відносини між двома країнами.

Reliance Industries яка є найбільшою компанією Індії за ринковою вартістю і отримує найбільшу частину своїх доходів від сегмента нафти та хімічних речовин, впала на 1,4% за день.

Індекс Nifty 50 впав на 0,3%, а індекс BSE Sensex втратив 0,38%. Державні нафтопереробні заводи також продемонстрували падіння за день. Також знизилися акції пов'язаних із США компаній у фармсекторі та секторі інформаційних технологій.

Падіння було викликане побоюваннями щодо негативного впливу на прибутковість нафтопереробних заводів компанії через потенційну зміну джерел постачання сирої нафти з Росії.

Тим часом інвестори чекають на рішення Резервного банку Індії щодо монетарної політики, яке буде оприлюднено в середу. Очікується, що банк залишить ключову ставку на рівні 5,50%. Однак після того, як США ввели 25-відсоткові мита на товари з Індії, посилилися заклики до зниження ставки.

Нагадаємо:

Індійські чиновники заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози покарання з боку президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.

Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.

Танкери, які потрапили під санкції США, почали з’являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту до Індії, яка наразі фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.

США Індія нафта Росія санкції

Індія

Акції індійських компаній падають через погрози Трампа щодо російської нафти
Відносини між США та Індією погіршуються через російську нафту – FT
Індія купуватиме російську нафту, незважаючи на погрози Трампа – NYT

Останні новини