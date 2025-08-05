Акції індійських компаній падають через погрози Трампа щодо російської нафти

Індійські акції впали після поновлення президентом США Дональдом Трампом погроз щодо введення жорстких мит на товари з Індії через закупівлі російської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок Трамп пригрозив ввести вищі мита на товари, що імпортуються з Індії, що спонукало Нью-Делі назвати цей крок «невиправданим» і пообіцяти захищати свої економічні інтереси, що ще більше ускладнило відносини між двома країнами.

Reliance Industries яка є найбільшою компанією Індії за ринковою вартістю і отримує найбільшу частину своїх доходів від сегмента нафти та хімічних речовин, впала на 1,4% за день.

Індекс Nifty 50 впав на 0,3%, а індекс BSE Sensex втратив 0,38%. Державні нафтопереробні заводи також продемонстрували падіння за день. Також знизилися акції пов'язаних із США компаній у фармсекторі та секторі інформаційних технологій.

Падіння було викликане побоюваннями щодо негативного впливу на прибутковість нафтопереробних заводів компанії через потенційну зміну джерел постачання сирої нафти з Росії.

Тим часом інвестори чекають на рішення Резервного банку Індії щодо монетарної політики, яке буде оприлюднено в середу. Очікується, що банк залишить ключову ставку на рівні 5,50%. Однак після того, як США ввели 25-відсоткові мита на товари з Індії, посилилися заклики до зниження ставки.

Нагадаємо:

Індійські чиновники заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози покарання з боку президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.

Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.

Танкери, які потрапили під санкції США, почали з’являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту до Індії, яка наразі фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.