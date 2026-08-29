Росія продовжила заборону експорту дизеля після рекордних ударів по НПЗ

Російський уряд до 30 вересня продовжив заборону безпосереднім виробникам експортувати дизельне та суднове паливо і газойлі на тлі рекордної серії ударів України по НПЗ.

Про це повідомив уряд РФ, пише Bloomberg.

Уряд пояснив рішення необхідністю підтримати стабільність внутрішнього паливного ринку.

Від початку серпня Україна щонайменше 21 раз атакувала російські нафтопереробні заводи. Це найбільша кількість ударів за місяць від початку повномасштабної війни. Атаки вже спричинили нову хвилю дефіциту бензину в російських регіонах.

До посилення ударів Росія забезпечувала близько 10% світових постачань дизеля. Продовження заборони скоротить пропозицію на глобальному ринку, який уже відчуває дефіцит через війну на Близькому Сході.

Запаси дизеля у США впали до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень. Європа через нестачу пального вперше за сім років почала імпортувати його з Мексики.

Росія запровадила обмеження на початку липня як тимчасовий захід, а потім продовжила його до кінця серпня. Заборона не стосується постачань за міжурядовими угодами та гуманітарної допомоги.

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Нагадаємо:

Наприкінці серпня виробництво бензину в Росії впало до 70% від літнього споживання.

Українські удари вивели з ладу понад 30% фактичних потужностей російських НПЗ.