Російський уряд повністю заборонив експорт бензину

Російський уряд до 31 серпня заборонив експорт бензину виробникам нафтопродуктів.

Про це пише "Радіо Свобода".

Відповідну постанову підписав російський кабінет міністрів.

"Рішення ухвалено для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту і сільськогосподарських робіт", - пояснив російський уряд.

Причиною такої динаміки учасники паливного ринку вважають недостатню пропозицію на біржі на тлі зростаючого сезонного попиту на нафтопродукти і ремонтів НПЗ.

На початку березня уряд продовжив до 31 серпня заборону на експорт автомобільного бензину для невиробників, яка діяла раніше. Обмеження не стосувалося тоді поставок за кордон, що здійснюються компаніями-виробниками нафтопродуктів.

Біржові ціни на бензин у червні та липні демонструваливолатильність, в останні тижні вони показували динамічне зростання.

Причиною такої динаміки учасники паливного ринку вважають недостатню пропозицію на біржі на тлі зростаючого сезонного попиту на нафтопродукти і ремонтів НПЗ.

The Moscow Times пише, що різкий зріст оптових цін на бензин розпочався в квітні, і з тих пір вартість Аи-92 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі злетіла на 29%, перевищивши 65 тисяч рублів за тонну.

"Ціна Аи-95 підскочила на 28% і перевищила 73 тисячі рублів за тонну, ледве не побивши абсолютний рекорд, встановлений влітку 2023 року", – говориться у повідомленні.

Видання додає, що російські нафтогазові компанії через санкції стикаються з проблемами з ремонтом нафтопереробних заводів.

Як заявив глава російського міненерго Сергій Цівіленко, "збої", що виникають на НПЗ, пов'язані з проблемами в постачанні обладнання. Воно потрапило під європейські санкції в рамках першого ж пакету за вторгнення в Україну — в лютому 2022 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що У Росії стрімко зростають ціни бензин – за останній рік роздрібні ціни підвищилися на 18%. До кінця 2025 року очікується ріст цін ще на 8%.

У травні Росія суттєво скоротила морський експорт бензину — показник знизився майже на 50% у річному вимірі.