Масована атака БпЛА на Росію: пожежі на НПЗ, радіозаводі та вибухи біля військового аеродрому

Українська правда

У ніч на 2 серпня в низці регіонів Росії пролунали вибухи, які супроводжувалися роботою систем протиповітряної оборони. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників і великі пожежі на нафтопереробних заводах, вибухи на радіозаводах і біля військового аеродрому.

Джерело: Російські Telegram-канали

Деталі: У соціальних мережах з’явилися відео великої пожежі, ймовірно, на території Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області. На кадрах чутно звуки, схожі на роботу безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив удар безпілотників по Новокуйбишевську.

"Сьогодні вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Новокуйбишевську. На місці працюють оперативні служби", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Він також повідомив, що в області введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету, а самарський аеропорт призупинив роботу.

Безпілотники також, ймовірно, вразили АО "Виробниче об'єднання "Електроприбор" в місті Пенза Пензенської області. Це підприємство безпосередньо пов’язане з оборонним сектором РФ. Воно спеціалізується на виробництві елементів управління для російських ракетних систем та систем зв'язку.

Поруч з ним розташований єдиний російський оборонний завод, що виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО – АТ "Радіозавод", який, ймовірно, також був уражений.

За словами очевидців, біля аеродрому Дягілево, що розташований у Рязанській області пролунали гучні вибухи.

Ще один нафтопереробний завод, ймовірно, було уражено в місті Рязань. Місцеві пабліки публікують відео очевидців, де видно стовп вогню. Влада регіону підтвердила факт атаки безпілотників на місцеве підприємство, не уточнюючи, про яке саме йдеться.

Про атаку БпЛА і роботу ППО також повідомляють жителі Липецької та Воронезької областей.

Довідково: АТ "Куйбишевський НПЗ" спеціалізується на випуску моторного пального, включно з бензинами і дизельним паливом екологічного стандарту Євро-5, а також кількох десятків інших затребуваних на ринку нафтопродуктів.

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