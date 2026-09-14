День війни обходиться Україні у 190 мільйонів доларів – Підласа

Стало відомо скільки коштує Україні один день війни

Українському бюджету один день війни у 2026 році обходиться у 190 мільйонів доларів, без урахування зброї, яку надають партнери.

Про це повідомляє очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

У 2024 день війни обходився Україні 140 мільйонів доларів.

Основною причиною зростання вартості війни Підласа називає збільшення армії та відповідно військовослужбовців та їх сімей, яких забезпечує держава.

Також причиною є потреба у більшій кількості зброї - насамперед засобів ураження середньої та великої дальності, які б'ють по російських НПЗ.

"За 8 місяців національна безпека й оборона коштували майже 42 мільярди доларів (без урахування військової допомоги в натуральній формі), а власного ресурсу (доходи+ОВДП) ми залучили лише 39 мільярдів доларів, тому більше не покриваємо навіть власну частку витрат, яку покривали раніше.

Також Сили оборони заявляють про додаткову фінансову потребу в $27 млрд до кінця року", – зазначила Підласа.

Нагадаємо:

На початку вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.