Росіяни знищили склад косметики EVA в Одесі
Вранці в понеділок російська ракетна атака знищила сортувальний центр мережі магазинів EVA в Одесі.
Про це пресслужба компанії повідомила LIGA.net.
Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Завдані збитки ще оцінюють.
Склад в Одесі забезпечував товарами магазини в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.
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