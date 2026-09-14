Росіяни знищили склад косметики EVA в Одесі

Вранці в понеділок російська ракетна атака знищила сортувальний центр мережі магазинів EVA в Одесі.

Про це пресслужба компанії повідомила LIGA.net.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Завдані збитки ще оцінюють.

Зруйнований росіянами склад косметики Фото: пресслужба EVA, LIGA.net

Склад в Одесі забезпечував товарами магазини в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

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