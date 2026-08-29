Росії бракує третини бензину після ударів по НПЗ

Виробництво бензину в Росії наприкінці серпня впало приблизно до 80 тис. тонн на добу — 70% літнього споживання, тому ринку бракує кожного третього літра.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

Протягом останнього тижня після атак безпілотників зупинилися великі НПЗ "Пермнефтеоргсинтез", НОРСИ та "Ярославнефтеоргсинтез", які виробляють значні обсяги автомобільного бензину.

Через їхню зупинку розрив між виробництвом і потребами ринку збільшився приблизно до 35 тис. тонн на добу. Влітку Росія споживає орієнтовно 115 тис. тонн бензину щодня.

У середньому за серпень російські заводи випускали близько 90 тис. тонн бензину на добу, покриваючи 80% попиту. Наприкінці місяця виробництво повернулося майже до рівня початку липня, коли перша хвиля паливної кризи досягла піку.

Дефіцит змусив Росію збільшити закупівлі за кордоном. Морські поставки нафтопродуктів із країн Азії у серпні оцінюють у 270 тис. тонн, а імпорт бензину з Білорусі — у 150 тис. тонн.

Загалом трейдери оцінюють серпневий імпорт бензину приблизно у 220 тис. тонн, або 7 тис. тонн на добу. Навіть з урахуванням імпорту та заборони експорту до 31 січня російський ринок отримує близько 97 тис. тонн бензину на добу — 85% від потреби.

Нагадаємо:

Від початку серпня українські сили щонайменше 21 раз атакували російські нафтопереробні заводи, а дефіцит бензину знову вдарив по водіях навіть у Москві та Московській області.