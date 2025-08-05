Цены на бензин в РФ бьют рекорд. Причина - атаки по НПЗ

Стоимость бензина марки "АИ-95" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, пересекая отметку в 77 тыс. рублей (964,6 долл) за тонну.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Собеседник издания на рынке связывает рост котировок с атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) 2 августа. По его данным, эти атаки привели к повреждению установок переработки сырья производительностью около 40 тыс. тонн в сутки, восстановление которых может занять от одного месяца до полугода.

Ранее, агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что из-за атаки дронов полностью прекратил работу НПЗ "Роснефти" в Новокуйбышевске, а в Рязани - вдвое сократил производственные мощности.

В Минэнерго РФ, в свою очередь, назвали ситуацию на рынке стабильной. В комментарии РБК ведомство отметило, что нефтяные компании для стабилизации ситуации перенаправили дополнительные объемы бензина на внутренний рынок, сократив экспортные поставки.

Предыдущий исторический максимум биржевых цен на самый популярный в РФ бензин марки "АИ-95" был установлен в сентябре 2023 года. Тогда тонна этого топлива стоила 76,9 тыс. рублей.

28 июля правительство РФ установило полный запрет на экспорт бензина до конца августа. Это решением тогда объяснили повышенным сезонным спросом и периодом сельскохозяйственных полевых работ.

Напомним:

Ранее сообщалось, что В России стремительно растут цены бензин - за последний год розничные цены повысились на 18%. До конца 2025 года ожидается рост цен еще на 8%.

В мае Россия существенно сократила морской экспорт бензина - показатель снизился почти на 50% в годовом измерении.