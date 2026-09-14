Wildberries купує 478 000 квадратних метрів антидронових сіток через удари дронів

Після серії українських атак на логістичні центри Wildberries компанія оголосила тендер на постачання 478 000 кв. м оцинкованої металевої сітки для восьми регіонів Росії, де розташовані її логістичні центри.

Про це пише російське видання The Bell.

Згідно з описом закупівлі, діаметр дроту має становити не більше 2,5 мм, а термін постачання – не більше семи днів. У відкритій документації не вказано, для яких саме цілей компанія використовуватиме сітку.

Водночас джерело видання у промисловій компанії каже, що йдеться саме про захист складів від атак безпілотників.

Металеві сітки, які встановлюють по периметру об'єкта на відстані кількох метрів, щоб під час атаки БПЛА вони брали удар на себе, набувають дедалі більшої популярності серед російських підприємств: на сайтах комерційних закупівель з'являється безліч подібних тендерів.

На виробництво антидронових сіток переорієнтувалися компанії, які раніше займалися виробництвом сіток для футбольних воріт, будівельних риштувань та сталевих перекриттів.

Ціни на встановлення такого металевого купола починаються від 3 млн рублів і можуть сягати 50 млн рублів залежно від масштабу об'єкта, що захищається.

Тендер Wildberries ще перебуває на розгляді. Ціна за 1 кв. м сітки у підрядників, які подали заявки на тендер, коливається від 154 до 474 руб. Відповідно, вся закупівля може обійтися Wildberries у суму від 73,6 до 226,5 млн руб.

Також компанія опублікувала ще один тендер, який також може бути спрямований на створення захисту від БПЛА. У ньому йдеться про закупівлю кремнеземної тканини для 14 об'єктів компанії в різних регіонах.

Це – високотермостійкий матеріал із кварцового волокна, здатний витримувати тривалий вплив температур до 1000–1200 °C та короткочасні вогневі навантаження. Вона не плавиться, не виділяє диму та токсичних газів під дією відкритого полум'я, зберігає гнучкість після екстремального нагрівання.

Нагадаємо:

У серпні очільник Кремля Владімір Путін доручив уряду РФ ухвалити програму відновлення логістичних і складських потужностей, які постраждали від атак України, які він назвав "терористичними".