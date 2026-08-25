Інфляція в Криму в 2,5 раза перевищила загальноросійську: бензин подорожчав на 142%

У Криму інфляція стала у 2,5 раза вищою, ніж у Росії

Річна інфляція в окупованому Криму в липні значно перевищила загальноросійську: на півосторві вона досягла 15,79%, у Севастополі – 14,74%, тоді як у середньому у Росії становила 5,98%.

Про це пише російське медіа The Insider із посиланням на дані Росстату.

Таким чином, ціни на півострові за рік зростали приблизно в 2,5 рази швидше, ніж у країні в цілому.

Однією з головних причин різкого зростання цін стали проблеми з постачанням пального та логістикою. У Криму бензин за липень подорожчав на 142,47%, а за рік – на 211,37% – більш ніж утричі.

У Севастополі моторне паливо зросло в ціні на 59,36% за місяць та на 180,76% за рік. Для порівняння, в Росії моторне паливо за рік подорожчало на 26,14% – у Криму вартість пального зростала в кілька разів швидше за загальноросійську.

У Банку Росії пояснили ситуацію ремонтними роботами на нафтопереробних заводах та складнощами з доставкою нафтопродуктів до Криму.

Подорожчання пального також поширилося інші товари. Наприклад, у Севастополі будівельні матеріали за липень зросли у ціні на 15,43%, а за рік – на 22,43%. Російський центробанк пов'язує це зі збільшенням витрат постачальників на доставку.

Значно зросли ціни на продукти. У Севастополі продовольство за рік подорожчало на 13,43% проти 4,39% у середньому у Росії. Особливо різко зросли ціни на яйця: на 44,92% лише за липень та на 47,34% за рік.

Також вплинули періодичні відключення світла, через які жителі Севастополя почали активніше купувати продукти, які можна довго зберігати без холодильника.

На цьому тлі за липень цукор подорожчав на 16,42%, макарони та крупи – на 13,91%. За рік цукор зріс у ціні майже на 49,49%.

Водночас санаторно-оздоровчі послуги за липень подешевшали на 15,98%, оскільки російські туристи тепер побоюються їздити до Криму.

Нагадаємо:

У червні відбулося масове скасування бронювань через відмову від відпочинку в Криму – російські турфірми зафіксували 30 тисяч скасованих турів і повернули клієнтам близько 1,5 мільярда рублів.

У тимчасово окупованому Севастополі знову продаватимуть паливо за QR-кодами – система діятиме, "допоки запаси не дозволять продавати паливо без обмежень".