"Цей турнір – найгірша ідея у футболі". Чому провалився Клубний чемпіонат світу

FIFA скопіювала формат Чемпіонату світу для збірних, коли 32 команди змагаються раз на чотири роки, і для клубів. Проте оновлений Club World Cup не подобається ні фанатам, ні футболістам, ні клубам, хоча останні й розігрують мільярд доларів призових. Що з ним не так?

13 липня в штаті Нью-Джерсі англійський Chelsea і французький PSG в присутності президента Дональда Трампа розіграють трофей Клубного чемпіонату світу (КЧС).

КЧС-2025 може здатися новим змаганням, але насправді це ще одна спроба FIFA (цього разу – імені Джанні Інфантіно) створити турнір, "котрий би визначив, який футбольний клуб дійсно найкращий у світі". Крім того, це репетиція перед класичним "мундіалем", який у 2026 році приймуть США, Канада й Мексика.

Критики FIFA наполягають, що реформування КЧС під формат збірних з більшою кількістю ігор – це спроба наповнити бюджет федерації. Інфантіно ж стверджує, що FIFA з "вершини клубного футболу", як він називає турнір, не залишить собі "жодного долара". Не допомагає президенту федерації і те, що клуби та гравці з найсильніших європейських ліг теж не задоволені: для них це місяць гри в сезон відпусток, що є "непотрібним доповненням" до перевантаженого календаря.

Лакмусовим папірцем успіху таких змагань стають вболівальники і справи там в організаторів кепські. FIFA довелося "для картинки" пересаджувати фанатів і волонтерів на центральні трибуни та різко знижувати вартість квитків.

Критики КЧС-2025, зокрема президент іспанської La Liga Хав’єр Тебас, обіцяють зробити все, аби турнір у такому форматі більше не проводився. Чи буде КЧС-2029 – покаже час, але охочі його провести вже є: Катар, Іспанія та Бразилія.

Грають не найкращі

До реформи FIFA на КЧС грали чемпіон країни-господині та переможці клубних турнірів кожної з шести світових конфедерацій: Африка (CAF), Європа (UEFA), Азія (AFC), Океанія (OFC), Південна Америка (CONMEBOL), Північна та Центральна Америка (CONCACAF). Раніше цей турнір проходив щороку взимку і був коротшим.

У 2016 році, ставши президентом FIFA, Джанні Інфантіно запропонував об’єднати "найкращі 32 команди світу" за прикладом ЧС для збірних. Він аргументував це тим, що старий формат "уже не надихає". Через майже десять років реформа Інфантіно втілилася в життя. Насичений місяць футболу добігає кінця, але якщо придивитися до команд-учасниць, виникає питання: чи справді вони найкращі?

З 32 клубів, які представляють 20 держав, лише вісім є чинними чемпіонами своїх країн. Відсутні чемпіони Англії (Liverpool), Італії (Napoli) та Іспанії (Barcelona).

Джанні Інфантіно презентує Трампу трофей Club World Cup-2025 Фото Reuters

Річ у тім, що клуби-учасники відбирали на основі рейтингу, який враховує результати національної ліги та континенту за останні п'ять сезонів. Цю модель критикують за недосконалість. бо вона надає надмірну вагу досягненням три- або чотирирічної давнини. Так, Borussia Dortmund – єдина з учасниць, яка у 2021-2024 роках не виграла жодного національного чи континентального титулу. А Juventus, який у 2021 році виграв дев’ятий поспіль титул чемпіона Серії А, перебуває в кризі.

Команди-учасниці Клубного чемпіонату світу

Дивним з точки зору конкуренції виглядає і запрошення Inter Miami як переможця не всього сезону MLS, а лише регулярного чемпіонату. ЗМІ участь цієї команди пов’язують радше з медійним ефектом Лео Мессі. Натомість австрійський Red Bull Salzburg зіграв на КЧС, бо кожна країна обмежена двома учасниками (крім тих, хто виграв континентальні титули, тому на турнірі є чотири бразильські команди).

Запрошення Inter Miami на турнір пов’язують з наявністю в складі легендарного Ліонеля Мессі Фото AP

З одного боку, європейські клуби схильні вважати турнір тягарем після виснажливого сезону. З іншого – КЧС відкриває світу футбол за межами Європи. Крім того, менш заможні команди з Африки та Океанії можуть значно покращити свої фінанси: напівпрофесійний Auckland City за перемогу в Лізі Чемпіонів Океанії заробив 66 тис. євро, а за участь у КЧС – аж 4,6 млн євро.

"Шлюб за розрахунком" із саудитами

Під час підготовки до турніру FIFA зіткнулася із значними організаційними труднощами. Головними викликами стали пошук основного транслятора та залучення спонсорів. Частину проблем вирішували в екстреному режимі. Восени 2024 року президент FIFA забив тривогу: попри всі зусилля, КЧС ніяк не вдавалося знайти телевізійного партнера. Інфантіно організував зустріч з керівниками світових стримінгових платформ, чим нарвався на ще більшу критику опонентів.

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Стратегічним провалом стали невдалі перемовини з керівниками AppleTV+. FIFA розраховувала, що новий турнір буде настільки привабливим для Apple, що та не пошкодує за контракт 4 млрд дол., але FIFA себе переоцінила. Тим більше, що за два роки до цього сервіс уклав рекордну для себе десятирічну угоду з MLS і явно був не готовий переплачувати за новий турнір з туманними перспективами.

FIFA й Apple торгувалися два місяці, але безрезультатно: компанія дала зрозуміти, що не дасть за телеправа понад 1 млрд дол. FIFA вийшла з перемовин та оголосила тендер серед інших гравців ринку, але жодної заявки не надійшло.

Після рекордної угоди з MLS Apple вирішила не переплачувати за права на КЧС Фото Getty Images

Напруга спала в грудні 2024 року, коли британський стримінговий сервіс DAZN уклав угоду на 1 млрд дол. У спробі залучити якомога більше глядачів DAZN показує всі 63 матчі безкоштовно. Сервіс розпродав субліцензії на трансляцію КЧС на ключові ринки. У Британії права придбав Channel 5, у США – TNT Sports. В Україні матчі показує "Суспільне спорт" з україномовним коментатором.

DAZN показує всі матчі Club World Cup безкоштовно Колаж DZN

Співпраця FIFA з DAZN з безкоштовними трансляціями здивувала багатьох, особливо з огляду на мільярдні збитки сервісу в останні роки. Невдовзі загадку розгадали: угоду де-факто профінансував саудівський державний інвестиційний фонд PIF, який за 1 млрд дол. придбав міноритарний пакет акцій DAZN.

Згодом PIF, який уже кілька років не шкодує грошей на світовий спорт, став ще й офіційним партнером турніру, забезпечивши призовий фонд 1 млрд. дол. Інвестфонд володіє саудівським клубом Al Hilal, який дійшов до чвертьфіналу турніру. До того ж, у грудні 2024-го, через кілька днів після укладення угоди з DAZN, FIFA оголосила, що саме Саудівська Аравія прийме Чемпіонат світу-2034.

Таке рішення викликало чимало запитань. Спочатку FIFA прискорила відбір, заявивши, що розглядатиме лише варіанти з Азії та Океанії – навіть попри те, що Близький Схід уже приймав ЧС (Катар-2022). Потім, попри багаторічні звіти про порушення прав людини, проєкт Saudi Arabia-2034 отримав рекордно високий бал.

Без фінансової підтримки Саудівської Аравії КЧС виглядав би зовсім інакше Фото Getty Images

Відчуття непрозорості вибору посилилося, коли єдиний потенційний конкурент – Австралія – вирішив не продовжувати участь у тендері, натякнувши, що це "марна справа". "Затвердження ЧС-2034 для саудитів – абсолютно в стилі корумпованої FIFA, яку ми всі знаємо, з присмаком нечесних оборудок, які переслідують організацію протягом десятиліть", – писало видання The Conversation.

Розкритикував рішення і попередник Інфантіно Зепп Блаттер, відсторонений від футболу до 2028 року через корупційні скандали. "Очевидно, що без інвестицій саудитів Club World Cup не міг би бути організований у США. Лише завдяки їх фінансовій допомозі став можливим контракт з DAZN. Більше немає таємниці: Саудівська Аравія взяла під контроль міжнародний футбол", – визнав Блаттер.

Попри побоювання, що турнір у США та ЧС-2034 можуть бути використані для покращення світового іміджу Саудівської Аравії, Інфантіно захищає свій вибір. За його словами, "мундіаль" в Ер-Ріяді стане "каталізатором соціальних змін у країні". FIFA ж запевняє, що процес відбору був відкритим і прозорим.

Таку співпрацю FIFA з Ер-Ріядом уже назвали "шлюбом за розрахунком": PIF своїми мільярдами допоміг Інфантіно врятувати КЧС, а той дає можливість Саудівській Аравії утвердитися в статусі потужної футбольної держави.

Мотивація для клубів – гроші

Угода з DAZN стала ключовою в пошуку спонсорів, продажу квитків, налагодження логістики та визначення призових. Призовий фонд – 1 млрд дол. – чи не головна мотивація для учасників. З цієї суми лише за участь серед команд розподілять 575 млн дол., решта – залежно від результату. Оскільки Європа – найпривабливіший ринок для спонсорів і транслятора, більшу частину отримують європейські клуби.

Фіксовані виплати ранжуються залежно від популярності бренду: якщо Real Madrid лише за участь заробить 37,5 млн дол., то Atletico Madrid – 21,5 млн дол. Кожна перемога на груповому етапі – ще 2 млн дол., нічия – 1 млн дол. Вихід у плей-оф – ще 7,5 млн дол., 1/4 фіналу – плюс 13,125 млн дол., півфінал – 21 млн дол. Фіналіст заробить додаткові 30 млн дол., а переможець – 40 млн дол.

За словами спортивного економіста Томаса Пітерса, за участю провідних клубів у КЧС можуть стояти не лише гроші, а й довгострокова мотивація: "Такі клуби, як Real Madrid, не хочуть псувати відносини з FIFA. Частково через те, що розглядають план Б: власний турнір "багатих" у Катарі чи Саудівській Аравії".

Він має на увазі те, що президент мадридців Флорентіно Перес не один рік виношував ідею створення Суперліги із значно більшими призовими як альтернативу Лізі Чемпіонів та "кінець монополії УЄФА". Перша спроба реалізувати проєкт провалилася, але Перес від свого плану остаточно не відмовився.

FIFA очікує, що КЧС принесе 2 млрд дол., що дозволить їй збільшити загальний прогнозований дохід за цикл 2022-2026 років до 13 млрд дол.

Ще пів року тому турнір не мав жодного спонсора. Причиною цього стала не лише відсутність транслятора, а й юридична колізія. Флагманські спонсори FIFA підписують контракти щонайменше на вісім років, де є пункт "усі турніри FIFA". Інфантіно наполягав, що КЧС – це клубний турнір, який продається окремо.

Зрештою, FIFA знайшла спонсорів. Ними стали Coca-Cola, Adidas, Saudi Aramco, Lenovo, Qatar Airways, Visa та Bank of America. Орієнтовний дохід – 500 млн дол.

Напівпорожні трибуни

Інфантіно запевняв, що "американці заповнять стадіони". Проте ціни на квитки на матч-відкриття між Inter Miami Лео Мессі і Al-Ahly довелося знизити вдвічі. Завдяки цьому на Hard Rock Stadium прийшли 60 тис. фанатів при місткості арени 65 тис.

Середня ж відвідуваність на груповому етапі була скромною. За підрахунками The Athletic, вона сягнула 34 759 глядачів, а заповненість арен – лише трохи більше 50%. Зокрема, на стадіон MetLife Stadium на 82 500 глядачів у штаті Нью-Джерсі, який прийме фінал, на матч між Porto і Palmeiras прийшли 46 тис. фанатів.

Загалом 38 з 60 матчів, за оцінками Tribuna, зібрали понад 30 тис. глядачів, 46 з 60 – понад 20 тис. Проте стадіони все одно виглядали напіворожніми. Частково – через непопулярність турніру, частково – через те, що не надто відомі світу команди з Азії та Африки грали на надто великих аренах на 80 тис. людей.

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На попит вплинуло і те, що КЧС збігся в часі з матчами головної американської ліги Major League Soccer (MLS) та Золотого кубка КОНКАКАФ, де збірна США дійшла до фіналу. Як ці проблеми вирішували організатори? Транслятор запропонував пересаджувати глядачів на центральні трибуни, а FIFA знижувала ціни на квитки. На чвертьфінальний матч Al Hilal – Fluminense можна було потрапити за 11 дол.

Через низку факторів величезні стадіони в США – напівпорожні Фото Getty Images

Упали ціни і на півфінал: із 473 дол. до 13 дол. на матч Chelsea – Fluminense. Вартість найдешевшого квитка на фінал незмінна: 892 дол. Очікується, що таке динамічне ціноутворення FIFA використовуватиме і на ЧС-2026 у США, Канаді та Мексиці. Волонтерам, які працюють на турнірі, пропонували по чотири безкоштовні квитки на чвертьфінали за умови, що вони виглядатимуть як звичайні глядачі. На тренінгах з підготовки до турніру їм заявляли, що квитки не передбачені.

Фанати Chelsea на порожній трибуні під час матчу проти Los Angeles FC в Атланті Фото AFP

Аби збільшити інтерес до півфіналів та фіналу, FIFA також найняла легендарного ринг-анонсера Майкла Баффера для оголошення складів команд.

Спека, грози і перевантаження гравців

Великою проблемою КЧС 2025 року стала погода. Футболісти змушені грати опівдні за американським часом, тому вони страждають від спеки. Низку ігор довелося переривати через грім і блискавки за безпековим протоколом у США. Наприклад, матч 1/8 фіналу між Chelsea та Benfica тривав майже пʼять годин.

"Такі довгі паузи – це не футбол. Це знущання над гравцями. Це щось безпрецедентне. Якщо ви перериваєте сім-вісім матчів, то, можливо, це невідповідне місце для турніру", – обурювався наставник Chelsea Енцо Мареска.

Скаржиться він і на спеку: його підопічним доводиться грати за температури 36 градусів Цельсія. "Через погоду майже неможливо тренуватися", – заявляв Мареска. Після гри з PSG півзахисник мадридського Atletico Маркос Льоренте описав погоду як "неможливу": "Страшенно спекотно. У мене нігті на ногах боліли".

Футболісти і тренери порівнюють умови на полі із сауною Фото Getty Images

Аби вберегти своїх підопічних від сонця, тренер Borussia Dortmund Ніко Ковач вирішив залишити запасних на перший тайм гри з Mamelodi Sundowns у роздягальні, порівнявши умови на полі із сауною. Політика FIFA щодо спеки передбачає паузи "на водопій" на 30-й і 75-й хвилинах, якщо температура за індексом WBGT (показник, який використовується для оцінки теплового стресу, спричиненого впливом температури, вологості, швидкості вітру та сонячного випромінювання на організм людини) на полі перевищує 32 градуси Цельсія.

Через спеку запасні гравці Borussia Dortmund дивилися матч у роздягальні Фото ESPN

Цей КЧС вважається тестом для гравців перед тим, як через рік вони будуть виступати в складі національних збірних на ЧС-2026. Турнір чітко показав, що найскладнішим суперником може бути спека.

"Багато гравців, які готуються до змагань 2026 року, уже відчувають, що їх чекає. Такі умови наступного року стануть звичним явищем, оскільки багато матчів заплановані до 17:00, щоб максимізувати телеаудиторію", – визнає фізіолог і фахівець з питань теплового стресу в спорті Кріс Тайлер.

"Екстремальна спека може стати найгрізнішим супротивником ЧС-2026", – заявили у FIFA та пообіцяли стежити за погодою в координації з командами.

Спекотна погода очікується в США і під час ЧС-2026 Фото Getty Images

Ще один аргумент критиків турніру – захід перевантажує насичений графік футболістів. "Рішення провести КЧС з 15 червня по 13 липня без додаткових заходів щодо захисту гравців від перевантаження свідчить про відсутність турботи про ментальне та фізичне здоров'я гравців і про зневагу до їх особистого та сімейного життя", – заявила міжнародна профспілка футболістів FIFPRO.

Екстренер Liverpool Юрген Клопп – один з найбільших критиків КЧС-2025 Фото Getty Images

"Цей турнір – найгірша ідея, коли-небудь реалізована у футболі. Я розумію тих, хто каже, що гроші за участь шалені. Проте це стосується не всіх клубів. У 2024 році були Кубок Америки та Євро. Зараз проходить клубний ЧС, а у 2026 році в нас чемпіонат світу. Гравці не зможуть відновитися ні фізично, ні морально.

Звісно, вони заробляють багато, але гравці NBA теж заробляють багато, маючи чотири місяці відпустки на рік. Боюся, у наступному сезоні гравці отримають безпрецедентну кількість травм. Якщо не в наступному сезоні, то на чемпіонаті світу або після нього", – обурюється екснаставник Liverpool Юрген Клопп.