"Этот турнир - худшая идея в футболе". Почему провалился Клубный чемпионат мира

FIFA скопировала формат Чемпионата мира для сборных, когда 32 команды соревнуются раз в четыре года, и для клубов. Однако обновленный Club World Cup не нравится ни фанатам, ни футболистам, ни клубам, хотя последние и разыгрывают миллиард долларов призовых. Что с ним не так?

13 июля в штате Нью-Джерси английский Chelsea и французский PSG в присутствии президента Дональда Трампа разыграют трофей Клубного чемпионата мира (КЧМ).

КЧМ-2025 может показаться новым соревнованием, но на самом деле это еще одна попытка FIFA (на этот раз - имени Джанни Инфантино) создать турнир, "который бы определил, какой футбольный клуб действительно лучший в мире". Кроме того, это репетиция перед классическим "мундиалем", который в 2026 году примут США, Канада и Мексика.

Критики FIFA настаивают, что реформирование КЧМ под формат сборных с большим количеством игр - это попытка наполнить бюджет федерации. Инфантино же утверждает, что FIFA с "вершины клубного футбола", как он называет турнир, не оставит себе "ни одного доллара". Не помогает президенту федерации и то, что клубы и игроки из сильнейших европейских лиг тоже не довольны: для них это месяц игры в сезон отпусков, что является "ненужным дополнением" к перегруженному календарю.

Лакмусовой бумажкой успеха таких соревнований становятся болельщики и дела там у организаторов плохи. FIFA пришлось "для картинки" пересаживать фанатов и волонтеров на центральные трибуны и резко снижать стоимость билетов.

Критики КЧМ-2025, в частности президент испанской La Liga Хавьер Тебас, обещают сделать все, чтобы турнир в таком формате больше не проводился. Будет ли КЧМ-2029 - покажет время, но желающие его провести уже есть: Катар, Испания и Бразилия.

Играют не самые лучшие

До реформы FIFA на КЧМ играли чемпион страны-хозяйки и победители клубных турниров каждой из шести мировых конфедераций: Африка (CAF), Европа (UEFA), Азия (AFC), Океания (OFC), Южная Америка (CONMEBOL), Северная и Центральная Америка (CONCACAF). Ранее этот турнир проходил ежегодно зимой и был короче.

В 2016 году, став президентом FIFA, Джанни Инфантино предложил объединить "лучшие 32 команды мира" по примеру ЧМ для сборных. Он аргументировал это тем, что старый формат "уже не вдохновляет". Спустя почти десять лет реформа Инфантино воплотилась в жизнь. Насыщенный месяц футбола подходит к концу, но если присмотреться к командам-участницам, возникает вопрос: действительно ли они лучшие?

Из 32 клубов, представляющих 20 государств, только восемь являются действующими чемпионами своих стран. Отсутствуют чемпионы Англии (Liverpool), Италии (Napoli) и Испании (Barcelona).

Джанни Инфантино презентует Трампу трофей Club World Cup-2025 Фото Reuters

Дело в том, что клубы-участники отбирали на основе рейтинга, который учитывает результаты национальной лиги и континента за последние пять сезонов. Эту модель критикуют за несовершенство, потому что она придает чрезмерный вес достижениям трех- или четырехлетней давности. Так, Borussia Dortmund - единственная из участниц, которая в 2021-2024 годах не выиграла ни одного национального или континентального титула. А Juventus, который в 2021 году выиграл девятый подряд титул чемпиона Серии А, находится в кризисе.

Команды-участницы Клубного чемпионата мира

Странным с точки зрения конкуренции выглядит и приглашение Inter Miami как победителя не всего сезона MLS, а только регулярного чемпионата. СМИ участие этой команды связывают скорее с медийным эффектом Лео Месси. Зато австрийский Red Bull Salzburg сыграл на КЧМ, потому что каждая страна ограничена двумя участниками (кроме тех, кто выиграл континентальные титулы, поэтому на турнире есть четыре бразильские команды).

Приглашение Inter Miami на турнир связывают с наличием в составе легендарного Лионеля Месси Фото AP

С одной стороны, европейские клубы склонны считать турнир обузой после изнурительного сезона. С другой - КЧМ открывает миру футбол за пределами Европы. Кроме того, менее состоятельные команды из Африки и Океании могут значительно улучшить свои финансы: полупрофессиональный Auckland City за победу в Лиге Чемпионов Океании заработал 66 тыс. евро, а за участие в КЧМ - аж 4,6 млн евро.

"Брак по расчету" с саудитами

Во время подготовки к турниру FIFA столкнулась со значительными организационными трудностями. Главными вызовами стали поиск основного транслятора и привлечение спонсоров. Часть проблем решали в экстренном режиме. Осенью 2024 года президент FIFA забил тревогу: несмотря на все усилия, КЧМ никак не удавалось найти телевизионного партнера. Инфантино организовал встречу с руководителями мировых стриминговых платформ, чем нарвался на еще большую критику оппонентов.

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Стратегическим провалом стали неудачные переговоры с руководителями AppleTV+. FIFA рассчитывала, что новый турнир будет настолько привлекательным для Apple, что та не пожалеет за контракт 4 млрд долл. но FIFA себя переоценила. Тем более, что за два года до этого сервис заключил рекордное для себя десятилетнее соглашение с MLS и явно был не готов переплачивать за новый турнир с туманными перспективами.

FIFA и Apple торговались два месяца, но безрезультатно: компания дала понять, что не даст за телеправа более 1 млрд долл. FIFA вышла из переговоров и объявила тендер среди других игроков рынка, но ни одной заявки не поступило.

После рекордной сделки с MLS Apple решила не переплачивать за права на КЧС Фото Getty Images

Напряжение спало в декабре 2024 года, когда британский стриминговый сервис DAZN заключил сделку на 1 млрд долл. В попытке привлечь как можно больше зрителей DAZN показывает все 63 матча бесплатно. Сервис распродал сублицензии на трансляцию КЧМ на ключевые рынки. В Британии права приобрел Channel 5, в США - TNT Sports. В Украине матчи показывает "Суспільне спорт" с украиноязычным комментатором.

DAZN показывает все матчи Club World Cup бесплатно Колаж ДЗН

Сотрудничество FIFA с DAZN с бесплатными трансляциями удивило многих, особенно учитывая миллиардные убытки сервиса в последние годы. Вскоре загадку разгадали: сделку де-факто профинансировал саудовский государственный инвестиционный фонд PIF, который за 1 млрд долл. приобрел миноритарный пакет акций DAZN.

Впоследствии PIF, который уже несколько лет не жалеет денег на мировой спорт, стал еще и официальным партнером турнира, обеспечив призовой фонд 1 млрд. долл. Инвестфонд владеет саудовским клубом Al Hilal, который дошел до четвертьфинала турнира. К тому же, в декабре 2024-го, через несколько дней после заключения соглашения с DAZN, FIFA объявила, что именно Саудовская Аравия примет Чемпионат мира-2034.

Такое решение вызвало немало вопросов. Сначала FIFA ускорила отбор, заявив, что будет рассматривать только варианты из Азии и Океании - даже несмотря на то, что Ближний Восток уже принимал ЧМ (Катар-2022). Затем, несмотря на многолетние отчеты о нарушениях прав человека, проект Saudi Arabia-2034 получил рекордно высокий балл.

Без финансовой поддержки Саудовской Аравии КЧС выглядел бы совсем иначе Фото Getty Images

Ощущение непрозрачности выбора усилилось, когда единственный потенциальный конкурент - Австралия - решил не продолжать участие в тендере, намекнув, что это "бесполезное дело". "Утверждение ЧМ-2034 для саудитов - абсолютно в стиле коррумпированной FIFA, которую мы все знаем, с привкусом нечестных сделок, которые преследуют организацию на протяжении десятилетий", - писало издание The Conversation.

Раскритиковал решение и предшественник Инфантино Зепп Блаттер, отстраненный от футбола до 2028 года из-за коррупционных скандалов. "Очевидно, что без инвестиций саудитов Club World Cup не мог бы быть организован в США. Только благодаря их финансовой помощи стал возможным контракт с DAZN. Больше нет тайны: Саудовская Аравия взяла под контроль международный футбол", - признал Блаттер.

Несмотря на опасения, что турнир в США и ЧМ-2034 могут быть использованы для улучшения мирового имиджа Саудовской Аравии, Инфантино защищает свой выбор. По его словам, "мундиаль" в Эр-Рияде станет "катализатором социальных изменений в стране". FIFA же уверяет, что процесс отбора был открытым и прозрачным.

Такое сотрудничество FIFA с Эр-Риядом уже назвали "браком по расчету": PIF своими миллиардами помог Инфантино спасти КЧС, а тот дает возможность Саудовской Аравии утвердиться в статусе мощной футбольной державы.

Мотивация для клубов - деньги

Соглашение с DAZN стало ключевым в поиске спонсоров, продаже билетов, налаживании логистики и определении призовых. Призовой фонд - 1 млрд долл. - едва ли не главная мотивация для участников. Из этой суммы только за участие среди команд распределят 575 млн долл., остальное - в зависимости от результата. Поскольку Европа - самый привлекательный рынок для спонсоров и транслятора, большую часть получают европейские клубы.

Фиксированные выплаты ранжируются в зависимости от популярности бренда: если Real Madrid только за участие заработает 37,5 млн долл., то Atletico Madrid - 21,5 млн долл. Каждая победа на групповом этапе - еще 2 млн долл., ничья - 1 млн долл. Выход в плей-офф - еще 7,5 млн долл., 1/4 финала - плюс 13,125 млн долл., полуфинал - 21 млн долл. Финалист заработает дополнительные 30 млн долл., а победитель - 40 млн долл.

По словам спортивного экономиста Томаса Питерса, за участием ведущих клубов в КЧМ могут стоять не только деньги, но и долгосрочная мотивация: "Такие клубы, как Real Madrid, не хотят портить отношения с FIFA. Отчасти из-за того, что рассматривают план Б: собственный турнир "богатых" в Катаре или Саудовской Аравии".

Он имеет в виду то, что президент мадридцев Флорентино Перес не один год вынашивал идею создания Суперлиги со значительно большими призовыми как альтернативу Лиге Чемпионов и "конец монополии УЕФА". Первая попытка реализовать проект провалилась, но Перес от своего плана окончательно не отказался.

FIFA ожидает, что КЧМ принесет 2 млрд долл., что позволит ей увеличить общий прогнозируемый доход за цикл 2022-2026 годов до 13 млрд долл.

Еще полгода назад турнир не имел ни одного спонсора. Причиной этого стало не только отсутствие транслятора, но и юридическая коллизия. Флагманские спонсоры FIFA подписывают контракты минимум на восемь лет, где есть пункт "все турниры FIFA". Инфантино настаивал, что КЧМ - это клубный турнир, который продается отдельно.

В конце концов, FIFA нашла спонсоров. Ими стали Coca-Cola, Adidas, Saudi Aramco, Lenovo, Qatar Airways, Visa и Bank of America. Ориентировочный доход - 500 млн долл.

Полупустые трибуны

Инфантино уверял, что "американцы заполнят стадионы". Тем не менее цены на билеты на матч-открытие между Inter Miami Лео Месси и Al-Ahly пришлось снизить вдвое. Благодаря этому на Hard Rock Stadium пришли 60 тыс. фанатов при вместимости арены 65 тыс.

Средняя же посещаемость на групповом этапе была скромной. По подсчетам The Athletic, она достигла 34 759 зрителей, а заполненность арен - лишь чуть более 50%. В частности, на стадион MetLife Stadium на 82 500 зрителей в штате Нью-Джерси, который примет финал, на матч между Porto и Palmeiras пришли 46 тыс. фанатов.

Всего 38 из 60 матчей, по оценкам Tribuna, собрали более 30 тыс. зрителей, 46 из 60 - более 20 тыс. Однако стадионы все равно выглядели полузаброшенными. Частично - из-за непопулярности турнира, частично - из-за того, что не слишком известные миру команды из Азии и Африки играли на слишком больших аренах на 80 тыс. человек.

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На спрос повлияло и то, что КЧМ совпал во времени с матчами главной американской лиги Major League Soccer (MLS) и Золотого кубка КОНКАКАФ, где сборная США дошла до финала. Как эти проблемы решали организаторы? Транслятор предложил пересаживать зрителей на центральные трибуны, а FIFA снижала цены на билеты. На четвертьфинальный матч Al Hilal - Fluminense можно было попасть за 11 долл.

Из-за ряда факторов огромные стадионы в США - полупустые Фото Getty Images

Упали цены и на полуфинал: с 473 долл. до 13 долл. на матч Chelsea - Fluminense. Стоимость самого дешевого билета на финал неизменна: 892 долл. Ожидается, что такое динамичное ценообразование FIFA будет использовать и на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Волонтерам, которые работают на турнире, предлагали по четыре бесплатных билета на четвертьфиналы при условии, что они будут выглядеть как обычные зрители. На тренингах по подготовке к турниру им заявляли, что билеты не предусмотрены.

Фанаты Chelsea на пустой трибуне во время матча против Los Angeles FC в Атланте Фото AFP

Чтобы увеличить интерес к полуфиналам и финалу, FIFA также наняла легендарного ринг-анонсера Майкла Баффера для объявления составов команд.

Жара, грозы и перегрузка игроков

Большой проблемой КЧМ 2025 года стала погода. Футболисты вынуждены играть в полдень по американскому времени, поэтому они страдают от жары. Ряд игр пришлось прерывать из-за грома и молнии по протоколу безопасности в США. Например, матч 1/8 финала между Chelsea и Benfica длился почти пять часов.

"Такие длинные паузы - это не футбол. Это издевательство над игроками. Это что-то беспрецедентное. Если вы прерываете семь-восемь матчей, то, возможно, это неподходящее место для турнира", - возмущался наставник Chelsea Энцо Мареска.

Жалуется он и на жару: его подопечным приходится играть при температуре 36 градусов Цельсия. "Из-за погоды почти невозможно тренироваться", - заявлял Мареска. После игры с PSG полузащитник мадридского Atletico Маркос Льоренте описал погоду как "невозможную": "Ужасно жарко. У меня ногти на ногах болели".

Футболисты и тренеры сравнивают условия на поле с сауной Фото Getty Images

Чтобы уберечь своих подопечных от солнца, тренер Borussia Dortmund Нико Ковач решил оставить запасных на первый тайм игры с Mamelodi Sundowns в раздевалке, сравнив условия на поле с сауной. Политика FIFA по жаре предусматривает паузы "на водопой" на 30-й и 75-й минутах, если температура по индексу WBGT (показатель, используемый для оценки теплового стресса, вызванного воздействием температуры, влажности, скорости ветра и солнечного излучения на организм человека) на поле превышает 32 градуса Цельсия.

Из-за жары запасные игроки Borussia Dortmund смотрели матч в раздевалке Фото ESPN

Этот КЧМ считается тестом для игроков перед тем, как через год они будут выступать в составе национальных сборных на ЧМ-2026. Турнир четко показал, что самым сложным соперником может быть жара.

"Многие игроки, которые готовятся к соревнованиям 2026 года, уже чувствуют, что их ждет. Такие условия в следующем году станут привычным явлением, поскольку многие матчи запланированы до 17:00, чтобы максимизировать телеаудиторию", - признает физиолог и специалист по вопросам теплового стресса в спорте Крис Тайлер.

"Экстремальная жара может стать самым грозным противником ЧМ-2026", - заявили в FIFA и пообещали следить за погодой в координации с командами.

Жаркая погода ожидается в США и во время ЧМ-2026 и во время ЧМ-2026 Фото Getty Images

Еще один аргумент критиков турнира - мероприятие перегружает насыщенный график футболистов. "Решение провести КЧМ с 15 июня по 13 июля без дополнительных мер по защите игроков от перегрузки свидетельствует об отсутствии заботы о ментальном и физическом здоровье игроков и о пренебрежении к их личной и семейной жизни", - заявил международный профсоюз футболистов FIFPRO.

Экс-тренер Liverpool Юрген Клопп - один из самых больших критиков КЧМ-2025 Фото Getty Images

"Этот турнир - худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. Я понимаю тех, кто говорит, что деньги за участие огромные. Однако это касается не всех клубов. В 2024 году были Кубок Америки и Евро. Сейчас проходит клубный ЧМ, а в 2026 году у нас чемпионат мира. Игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально.

Конечно, они зарабатывают много, но игроки NBA тоже зарабатывают много, имея четыре месяца отпуска в год. Боюсь, в следующем сезоне игроки получат беспрецедентное количество травм. Если не в следующем сезоне, то на чемпионате мира или после него", - возмущается экс-наставник Liverpool Юрген Клопп.