Ринкова капіталізація Anthropic під час дебюту на Nasdaq у четвер сягнула 2,1 трлн доларів, значно перевищивши результат масштабного виходу SpaceX на біржу в червні, оскільки інвестори поспішили придбати акції першої у світі публічної компанії, що працює у сфері передових технологій штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Акції відкрилися на рівні 111,5 долара, що на 34 % вище за ціну первинного розміщення (IPO) у 83 долари. Пізніше ціна акції компанії опустилась до 99 доларів.

Цей блискучий дебют завершує бурхливий тиждень для сектору штучного інтелекту, який ознаменувався відставкою генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга та переносить увагу Волл-стріт на її конкурента OpenAI як наступну велику компанію галузі, що вийде на біржу.

Високий попит на акції Anthropic на тлі загального розпродажу акцій технологічних компаній дарує надію сектору, де ейфорія дещо охолола протягом останніх тижнів.

"Я розглядав весь цей тиждень як референдум щодо штучного інтелекту. Nvidia дала нам уявлення про розбудову галузі, а Anthropic ось-ось дасть нам уявлення про інтерес інвесторів до компаній наступного покоління у сфері штучного інтелекту", — сказав Джейк Бехан, керівник відділу ринків капіталу в Direxion, перед дебютом Anthropic.ʼ

Anthropic також натякнула, що може звернутися до ринків боргових зобов'язань.

"У майбутньому ми сподіваємося отримати інвестиційний рейтинг, і боргові зобов'язання — це інструмент, який нам доступний і яким ми хотіли б скористатися в майбутньому", — сказав генеральний директор Даріо Амодей в інтерв'ю CNBC.

Anthropic продала 980 мільйонів акцій за ціною 83 долари за акцію, встановивши ціну IPO вище початкового діапазону від 70 до 78 доларів, визначеного на початку презентаційного туру.

Сума коштів, залучених під час IPO, може сягнути 93,5 мільярда доларів, якщо андеррайтери повністю реалізують своє право на придбання додаткових акцій.

Наразі ця цифра становить понад 107 мільярдів доларів, включаючи додаткові 26 мільярдів доларів, залучених шляхом приватного розміщення.

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Нагадаємо:

Розробник чатбота Claude компанія Anthropic встановила ціну акцій для первинного публічного розміщення на рівні $83, що визначає загальний обсяг IPO у $81,34 млрд – більше за попередній рекорд SpaceX.