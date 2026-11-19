Російський маркетплейс Wildberries придбав у уряду Грузії чотири земельні ділянки загальною площею понад 19 га неподалік від міста Руставі. Про це йдеться у звіті незалежного грузинського Центру досліджень економічної політики (EPRC).

Про це повідомляє The Insider.

Як йдеться у повідомленні, точне призначення придбаної землі невідоме, однак, як зазначають дослідники, "концентрація чотирьох ділянок в одній локації у поєднанні з документально підтвердженою складською діяльністю оператора дозволяє припустити, що дана територія може призначатися для розміщення складського або логістичного комплексу".

Локальним оператором Wildberries у Грузії виступає компанія Transcom Group LLC. Російський маркетплейс розпочав свою діяльність у Грузії 22 жовтня 2024 року за франчайзинговою моделлю.

Як зазначено у доповіді, з того ж 2024 року директором і єдиним акціонером компанії Transcom Group є Сергі Твалчрелідзе — спонсор правлячої партії "Грузинська мрія" та діловий партнер депутата від цієї партії Георгія Барвенашвілі.

Крім того, Wildberries орендувала склад площею 12 816 м² у селі Гамарджвеба. Також триває підготовка до запуску служби таксі в Тбілісі. У жовтні Transcom Group оголосила про проведення двох тендерів на брендування транспортних засобів для сервісу WB Taxi.

"Компанія стрімко розширює діяльність у Грузії на тлі санкцій проти її засновниці", — пишуть автори доповіді. Євросоюз ввів санкції проти Тетяни Кім 16 листопада.

Нагадаємо:

Глави МЗС країн ЄС погодили оновлення санкційних списків щодо Росії: до них потрапило 145 фізичних і юридичних осіб, санкції вводять зокрема проти Тетяни Кім, голови компанії Wildberries.