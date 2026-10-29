FIFA заробила рекордні $5 мільярдів на квитках на матчі Чемпіонату світу-2026

Міжнародна федерація футболу (FIFA) заробила рекордні 5 млрд доларів від реалізації квитків та пакетів гостинності на Чемпіонаті світу-2026, який влітку пройшов у США, Канаді та Мексиці.

Про це пише The Times із посиланням на джерела.

Загальна сума в 5 млрд дол. - у п'ять разів більша, ніж на попередньому ЧС-2022 у Катарі (929 млн доларів).

Президент FIFA Джанні Інфантіно раніше оголосив, що цьогорічний "мундіаль" приніс федерації 15 млрд доларів доходу – на 2 млрд доларів більше, ніж очікувалось. Таким чином, третина цих доходів була отримана виключно від продажу квитків та програм гостинності.

У FIFA офіційно не підтвердили, але й не спростували отримання 5 млрд доларів від програми продажу квитків. Там пояснили, що поки не можуть називати підсумкові показники, бо звітність ще не пройшла аудиторську перевірку, але у наступному фінансовому звіті всі дані будуть відображені.

The Times відзначає дві головні причини настільки різкого зростання доходів від реалізації квитків. По-перше, ЧС-2026 став першим в історії із 48 збірними-учасницями – кількість матчів зросла із 64 до 104.

По-друге, FIFA вперше в історії ввела динамічну систему ціноутворення та дозволила перепродавати квитки через офіційний портал. Таке рішення федерації критикували через те, що вартість квитків навіть на ненайпопулярніші матчі "злітала до небес".

У FIFA заявили, що організація є некомерційною, тому всі зароблені кошти, за вирахуванням витрат на функціонування самої структури, реалізацію різних програм та коштів, що спрямовуються до резервів (які сягнули 6 млрд доларів), будуть розподілені між 211 національними федераціями.

Нагадаємо:

Стартові матчі Чемпіонату світу з футболу-2026 побили рекорди телепереглядів: ігри-відкриття країн господарок – США, Канади і Мексики – загалом подивились понад 54 млн глядачів.

Медіасервіс Megogo, офіційний мовник Чемпіонату світу з футболу-2026 в Україні, підбив підсумки трансляцій турніру: загальне охоплення фінального матчу між Іспанією та Аргентиною сягнуло 2,8 млн глядачів.

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