Skoda перегляне своє фінансування чемпіонату з хокею, якщо Росія візьме в ньому участь

Один з головних спонсорів чемпіонату з хокею відреагував на повернення Росії

Чеський автовиробник Skoda Auto, що входить до складу концерну Volkswagen, перегляне свою участь у чемпіонаті світу з хокею, якщо у турнірі візьме участь збірна Росії, повідомила компанія в середу.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив рішення дозволити Росії знову брати участь у змаганнях Міжнародної федерації хокею на льоду, скасувавши рішення керівного органу про виключення російських команд після вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Федерації Норвегії, Данії, Швеції, а також Чехії у вівторок заявили, що відмовляться грати проти Росії на чемпіонаті серед чоловіків наступного року в Німеччині.

Компанія Skoda Auto, офіційний спонсор чемпіонату з 1993 року, заявила, що не підтримує рішення суду.

"З огляду на те, що агресія Росії триває, ми вважаємо, що повернення російської національної збірної на чемпіонат світу несумісне з цінностями, яких ми послідовно дотримуємося.

Якщо російська національна збірна візьме участь у турнірі, ми переглянемо нашу участь у турнірі та вживемо подальших заходів", — заявили в автовиробника.

Skoda Auto висловила впевненість, що рішення буде знайдено.

Рішення CAS викликало бурхливий спротив з боку європейських хокейних федерацій, міст-господарів та спонсорів.

Шведська меблева компанія AJ Products, яка спонсорує чемпіонат світу серед чоловіків з 1989 року, оголосила в понеділок, що відмовляється від спонсорства турніру наступного року через участь Росії.

Фінська компанія Nokian Tyres також заявила, що припинить спонсорство чемпіонату світу 2027 року, якщо Росії буде дозволено брати участь у змаганнях.

Нагадаємо:

У жовтні Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань.