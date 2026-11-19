Компанії TSMC і Samsung призупиняють поставки деяких мікросхем китайським клієнтам після того, як Міністерство торгівлі США запровадило нові заходи експортного контролю.

Про це пише The Financial Times.

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company та Samsung Electronics призупинили деякі поставки чіпів китайським клієнтам у зв'язку з новими експортними контролями США, спрямованими на стримування розвитку штучного інтелекту у Китаї.

Два виробники чіпів повідомили китайським клієнтам днями, що вони зупинять постачання певних процесорів, поки подають заявки на ліцензії від Міністерства торгівлі США, пише видання з посиланням на джерела.

"Цей захід є ударом по китайським технологічним компаніям, які вже стикаються з нестачею компонентів після історичного стрибка цін на чіпи пам'яті та обмежень потужностей у вітчизняних постачальників, таких як Semiconductor Manufacturing International Corporation", – говориться у публікації.

У понеділок Бюро промисловості та безпеки, агентство Міністерства торгівлі США, яке регулює чутливі технології, заявило, що виробники чіпів, які використовують американські технології для просунутих чіпів, повинні подати заявку на отримання ліцензії для продажу продукції, яка в кінцевому підсумку відправляється клієнтам у Китаї.

Новий закон закриває шлях, яким китайські розробники чіпів раніше користувалися, зазначає видання.

Хоча Вашингтон обмежив експорт найсучасніших процесорів до Китаю, деякі китайські замовники змогли розмістити замовлення на високопродуктивні чіпи через незалежні компанії з упаковки та тестування.

Ці компанії перевіряють, що дизайни не підпадають під експортний контроль США і не потребують прямого схвалення уряду. Згідно з новим правилом BIS, китайські замовники більше не можуть користуватися їхніми послугами.

Клієнтами Samsung в Китаї є підрозділ Baidu з обробки даних на базі штучного інтелекту Kunlun та власник TikTok компанія ByteDance, які обидва намагалися диверсифікувати свої постачання чіпів на фоні зростаючого дефіциту процесорів Nvidia в Китаї.

TSMC та Samsung також повідомили клієнтів у сфері споживчої електроніки, що призупинили відвантаження. Вони мають подавати заявки на ліцензії для споживчих чіпів, які використовують передові виробничі процеси.

TSMC виробляє чіпи для смартфонів для китайських виробників смартфонів Xiaomi, Oppo та Vivo.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що одне з ключових американських відомств переглядає механізми, за якими китайські компанії, що працюють у сфері штучного інтелекту, отримують та використовують чіпи Nvidia Corp. за кордоном.

Раніше акції провідних чипмейкерів Південної Кореї впали після того, як Вашингтон відкликав дозволи, які дозволяли їм постачати американське обладнання на свої заводи в Китаї без ліцензії.