Компанія Nike замінить Adidas як постачальника м'ячів для чоловічих клубних змагань UEFA у 2027–2031 роках.

Про це пише Reuters.

Згідно з угодою, яка діятиме до 2031 року, Nike стане постачальником м'ячів, починаючи з сезону 2027/2028.

Угода була укладена за підсумками тендеру, оголошеного в березні компанією UC3 – спільним підприємством UEFA та Європейської асоціації футбольних клубів (EFC) — та агентством Relevent Football Partners, якому UEFA минулого року передала комерційні права на турніри.

Nike постачатиме офіційні м'ячі для матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, а також Суперкубка UEFA, Молодіжної ліги UEFA та футзальної Ліги чемпіонів UEFA.

"Вперше всі три чоловічі клубні турніри УЄФА матимуть одного й того самого офіційного постачальника м'ячів", — зазначає Reuters.

За даними The Athletic, вартість угоди становить близько 45 млн дол. на рік.

Adidas постачав офіційні м'ячі для Ліги чемпіонів UEFA з 2001 року.

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