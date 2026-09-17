Консорціум, який купив ФК Chelsea в Абрамовича, розпався: контроль перейшов до Clearlake Capital

Компанія Clearlake Capital Group викупила частку Тодда Боелі та придбає частку Марка Волтера і отримає повний контроль над англійським футбольним клубом Chelsea.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Вартість угоди офіційно не розголошується. Ця зміна не призведе до змін у повсякденній роботі, керівництві чи стратегії Chelsea, додали в клубі.

Таким чином, Боелі залишає посаду голови ради директорів клубу, яку обіймав після придбання клубу в російського олігарха Романа Абрамовича у 2022 році.

"Для мене було честю обіймати посаду голови Chelsea. Я впевнений, що клуб має всі можливості для подальшого успіху під керівництвом Clearlake", – заявив Боелі.

У 2022 році, після початку повномасштабної війни РФ проти України та під тиском британських санкцій, наближений до Путіна олігарх Роман Абрамович продав Chelsea за 2,5 млрд фунтів стерлінгів консорціуму інвесторів BlueCo, який утворили інвесткомпанія Clearlake Capital, американські мільярдери Тодд Боелі і Марк Волтер та швейцарський бізнесмен Гансйорг Вісс. Вісс залишається акціонером клубу.

Співвласниками Clearlake Capital є Бегдад Егбалі та Хосе Фелісіано. Статки обох Forbes оцінює у 4,3 млрд дол.

У 2023 році BlueCo також став власником французького футбольного клубу Strasbourg.

За словами джерел FT, угода оцінює клуб у близько 5 млрд фунтів, включаючи борги. Волтер і Боелі за свою сукупну частку у 25% отримають 950 млн фунтів, додає видання.

Як зазначає FT, продаж частки Волтера пов'язаний із проблемами його бізнес-імперії: страхові компанії, які він контролює, перебувають під слідством прокурорів США через непрозорі кредити пов'язаним сторонам.

У серпні Волтер погодився продати баскетбольний клуб Los Angeles Lakers брату зятя Трампа Джошуа Кушнеру та екскерівнику Disney Бобу Айгеру за 12,5 млрд дол. – менш ніж через рік після її придбання.

Нагадаємо:

У січні 2024 року повідомлялось, що кошти від продажу футбольного клубу Chelsea, який належав Абрамовичу, вже 2 роки заморожені на банківському рахунку у Британії.

Станом на березень 2025 року, 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3 млрд доларів), отримані від продажу клубу Абрамовичем, лишалися замороженими на рахунку у Великій Британії попри обіцянки передати їх жертвам війни в Україні.

У березні 2026 року адвокати Абрамовича заявили, що він буде боротися проти будь-яких спроб британського уряду конфіскувати 2,5 млрд фунтів.