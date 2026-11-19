У 2019 році відділ протидії фінансовим злочинам Deutsche Bank вирішив припинити співпрацю з значною часткою бізнесу олігарха Ріната Ахметова.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" із посиланням на витік 15 мільйонів файлів німецького Deutsche Bank, який викривачі передали індійському журналісту Джосі Джозефу та південноафриканській журналістці Хадіджі Шаріфе.

Серед причин у банку назвали невизначеність щодо джерел його початкових статків і ризики фінансових злочинів.

Питання до Ахметова почалися у 2017 році. Тоді відділ протидії фінансовим злочинам AFC (anti-financial crime) ретельно вивчав бізнес Ахметова після окупації сходу України, а також співпрацю з російськими банками, та порушив питання щодо походження грошей Ахметова.

Команди Deutsche Bank з протидії фінансовим злочинам, відповідальні за Україну, Іспанію, Нідерланди, та Німеччину дійшли спільного розуміння, що репутація Ахметова сумнівна і створює репутаційний ризик для банку.

В одному листуванні між різними відділами Deutsche Bank були перелічені висновки нідерландських фахівців банку з протидії фінансовим злочинам, які під час перевірки групи SCM виявили, зокрема, ризики відмивання коштів та обходу санкцій.

Також нідерландський підрозділ Deutsche Bank із протидії фінансовим злочинам звертався до Центрального банку Нідерландів із повідомленням про підозрілі операції компаній DTEK та SCM.

У 2019 році Deutsche Bank вирішив згорнути співпрацю з частиною бізнесу Ахметова й закрив низку рахунків DTEK і SCM у кількох країнах, залишивши лише ті, які необхідні для обслуговування вже відкритих кредитів та облігацій.

Для "Метінвесту" банк допускав продовження окремих операцій, включно з новими, хоча підрозділ протидії фінансовим злочинам вимагав поступового згортання відносин.

ДТЕК зазначив у відповіді "Слідству.Інфо", що "станом на сьогоднішній день Deutsche Bank продовжує співпрацю з компаніями Групи SCM, у тому числі шляхом надання кредитування підприємствам Групи SCM".

А також що "ДТЕК категорично заперечує зміни у відносинах із Deutsche Bank із будь-якими питаннями щодо походження статків акціонера групи, можливих ризиків санкційних порушень чи інших порушень законодавства".

Нагадаємо:

Група SCM Ріната Ахметова продає свою частку в агрохолдингу HarvEast власнику мережі АЗС Parallel Олександру Дубініну.