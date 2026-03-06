Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар можуть зупинити усі свої інвестиції, зокрема у спорт – FT

Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар можуть зупинити усі свої інвестиції, зокрема у спорт

Три провідні економіки Близького Сходу розглядають варіанти призупинення виконання інвестицій в інші країни у зв'язку з продовженням воєнної кампанії США та Ізраїлю проти Тегерана.

Про це повідомляє Financial Times.

Через продовження війни між Ізраїлем та США проти Ірану та перекриття Ормузької протоки, провідні економіки Близького Сходу розглядають варіант призупинення міжнародних інвестицій і спонсорств, для збереження фінансових ресурсів.

Це може вплинути на все: від інвестиційних зобов'язань перед іноземними державами або компаніями, спонсорства спорту, контрактів з підприємствами та інвесторами до продажу активів.

За словами цього представника, три з чотирьох великих економік Перської затоки – Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Кувейт і Катар спільно обговорили навантаження на свої бюджети та економіки.

"Деякі країни Перської затоки розпочали внутрішній перегляд, щоб визначити, чи можна застосувати положення про форс-мажорні обставини в поточних контрактах.

А також переглядають поточні та майбутні інвестиційні зобов'язання, щоб полегшити деякі з передбачуваних економічних навантажень від поточної війни", – повідомило джерело Financial Times.

Цей крок є запобіжним заходом, який є результатом напруги в бюджеті, з якою стикаються ці країни через зменшення доходів від енергетики, спричинене уповільненням виробництва або неможливістю здійснювати поставки, а також від секторів туризму та авіації, на додаток до збільшення витрат на оборону.

Перспектива перегляду інвестицій багатими державами привернула увагу Білого дому.

Вони управляють одними з найбільших і найактивніших суверенних фондів у світі, а Саудівська Аравія, ОАЕ і Катар минулого року пообіцяли інвестувати сотні мільярдів доларів у США після візиту президента Дональда Трампа в цей регіон.

Вони також є великими спонсорами спортивних заходів по всьому світу і всі інвестують значні кошти у внутрішні проєкти з метою розвитку своїх країн і диверсифікації економіки.

Будь-який крок, що впливає на інвестиції в США або інші західні держави, може посилити тиск на Трампа з метою пошуку дипломатичної стратегії для припинення війни.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

Державні нафтопереробники Індії та урядовці узгодили план дій через конфлікт навколо Ірану, який майже зупинив потоки нафти через Ормузьку протоку, і тепер знову придивляються до нафти РФ.