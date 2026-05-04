Вперше за 35 років: Кувейт у квітні експортував 0 барелів нафти

У квітні 2026 року Кувейт, один з найбільших світових виробників нафти, не експортував жодного бареля нафти на світові ринки.

Про це повідомляє платформа відстеження суден TankerTrackers.

Востаннє експорт з країни падав до нуля під час вторгнення Іраку у 1990 році. У 1991 році під час відступу іракці знищили сотні нафтових свердловин, що значно скоротило видобуток Кувейту майже на два роки.

Кувейт володіє близько 9% світових нафтових резервів, а також на території країни знаходиться друге за величиною нафтове родовище у світі – Великий Бурган.

Причина зупинки експорту – блокування Ормузької протоки з боку США та Ірану, що досі триває. Через це танкери не можуть заходити в або виходити з Перської затоки.

20 квітня Кувейт оголосив форс-мажор щодо експорту нафти та нафтопродуктів, визнавши, що не зможе швидко виконати всі зобов'язання перед клієнтами навіть після відкриття Ормузької протоки.

Нагадаємо:

Члени Організації країн – експортерів нафти, куди входить Кувейт, домовилися про незначне та символічне підвищення своїх квот на видобуток у червні.