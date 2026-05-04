Війна з Іраном роздула ціну нафти РФ до максимуму за 12 років

Середня ціна російської нафти, яку використовують для розрахунку податків, у квітні зросла до 94,87 долара за барель — це найвищий рівень із вересня 2014 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Агентство зазначає, що поштовхом для нафти РФ стало зростання світових цін на нафту через війну в Ірані.

Минулого четверга глобальні ціни на нафту сягнули чотирирічного максимуму — понад 126 доларів за барель — через побоювання, що війна між США та Іраном може спричинити затяжний збій у постачанні з Близького Сходу і завдати глибшої шкоди світовій економіці.

Для Росії ціна на нафту виявилася майже на 36 доларів вищою за ту, що була закладена у федеральний бюджет на цей рік.

Нафта Urals станом на 1 травня 2026 року коштувала 110,58 доларыв за барель, коли світовий еталон Brent - 111,10 доларыв за барель.

Довідка. Ідеться про середню ціну російської нафти, яку влада РФ бере за основу, коли рахує податки та інші нафтові платежі для бюджету. Тобто що вища ця ціна, то більше грошей російська держава може зібрати з нафтових компаній.

Наприкінці березня стало відомо, що різке зростання цін на нафту, спричинене війною з Іраном, дозволило російському уряду відкласти план зі збільшення довгострокових бюджетних резервів. Це послабило тиск на короткострокові фінанси.

Однак вже у квітні голова розвыдки Швеції стверджував, що російська економіка, яка вже дає збої, так і не змогла відновитися, навіть попри зростання цін на нафту під час війни на Близькому Сході, яке поповнило виснажену скарбницю Кремля.