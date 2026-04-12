Нафтопровід в обхід Ормузької протоки відновився після іранської атаки

Саудівська Аравія заявила, що повністю відновила роботу нафтопроводу "Схід-Захід", який оминає Ормузьку протоку, та відновила постачання нафти в обсязі близько сім мільйонів барелів на добу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Цей крок розглядається як спроба забезпечити стабільність ланцюга постачання енергоносіїв на тлі геополітичних ризиків на Близькому Сході. Невизначеність щодо амбіцій Ірану в галузі ядерної зброї зберігалася після того, як переговори між США та Іраном не привели до укладення угоди", – говориться у повідомленні.

До у Саудівській Аравії заявили про втрату через атаки Ірану приблизно 700 тисяч барелів на добу пропускної здатності трубопроводу "Схід-Захід". Також повідомлялося про скорочення видобутку на родовищі Маніфа приблизно на 300 тисяч барелів на добу та вплив на видобуток на родовищі Хурайс приблизно на 300 тисяч барелів на добу.

Щодо родовища Хурайс, повідомлялося, що роботи з відновлення повної виробничої потужності все ще тривають, додавши, що про це буде оголошено після їх завершення.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з Іраном, які проходили в Пакистані, не призвели до укладення угоди, оскільки іранська сторона відмовилася прийняти американські умови.

Раніше повідомлялося, що виробництво на нафтопереробному заводі у Саудівській Аравії, що належить TotalEnergies та Saudi Aramco, зупинилося після атак на цей об'єкт цього тижня. Під час атаки на підприємство в Саудівській Аравії було пошкоджено одну з двох технологічних ліній нафтопереробного заводу Satorp.

5 квітня нафтовий сектор Кувейту зазнав серії атак: удари безпілотників Ірану спричинили пожежі на діючих об'єктах його нафтопереробного підрозділу та нафтохімічного підприємства.

8 квітня Іран атакував дроном трубопровід "Схід-Захід" в Саудівській Аравії, що перекачував нафту з узбережжя Перської затоки до Червоного моря.