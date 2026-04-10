Атака Ірану по Саудівській Аравії зупинила НПЗ двох нафтогігантів

Виробництво на нафтопереробному заводі, що належить TotalEnergies та Saudi Aramco, було зупинене після атак на цей об'єкт цього тижня.

Про це повідомляє агентство Finacial Times з посиланням на TotalEnergies.

Під час атаки на підприємство в Саудівській Аравії було пошкоджено одну з двох технологічних ліній нафтопереробного заводу Satorp.

Завод зупинили як запобіжний захід, а оцінка завданих пошкоджень триває, повідомила TotalEnergies.

Під час конфлікту з Іраном також були атаковані саудівські нафтопереробні заводи в Рас-Танурі, Янбу та Ер-Ріяді.

По інший бік затоки під удари США та Ізраїлю також потрапили кілька іранських нафтових активів, зокрема нафтопереробні заводи.

5 квітня нафтовий сектор Кувейту зазнав серії атак: удари безпілотників Ірану спричинили пожежі на діючих об'єктах його нафтопереробного підрозділу та нафтохімічного підприємства.

8 квітня Іран атакував дроном трубопровід "Схід-Захід" в Саудівській Аравії, що перекачував нафту з узбережжя Перської затоки до Червоного моря.