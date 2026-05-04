ОАЕ вийшли з групи арабських експортерів нафти OAPEC

Об'єднані Арабські Емірати вийшли з Організації арабських країн-експортерів нафти (OAPEC), альянсу, який не встановлює політику виробництва для своїх членів.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву міжурядової організації, яка була опублікована у неділю, 3 травня.

Вона з'явилася після несподіваної заяви ОАЕ 28 квітня про вихід з груп виробників ОПЕК та ОПЕК+, щоб надати пріоритет збільшенню власного видобутку.

OAPEC була створена в 1968 році для посилення співпраці між арабськими експортерами нафти.

Раніше повідомлялося, що Об'єднані Арабські Емірати вийдуть з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та ОПЕК+ 1 травня 2026 року.

Ангола, яка входить до двадцятки найбільших країн з видобутку нафти, вийшла з ОПЕК у грудні 2023 року.