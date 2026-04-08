Іран атакував трубопровід в Саудівській Аравії, що дозволяв обійти Ормуз – FT

Іран атакував дроном трубопровід "Схід-Захід" в Саудівській Аравії, що перекачував нафту з узбережжя Перської затоки до Червоного моря.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Близько 13:00 за Києвом дрон атакував одну з насосних станцій, розташованих уздовж нафтопроводу.

Цей трубопровід довжиною в понад 1200 км став економічною артерією Саудівської Аравії після того, як Іран заблокував судноплавство через Ормузьку протоку, що відділяє Перську затоку від світового океану.

Його було побудовано у 1980-х роках через побоювання, що протока буде закрита під час ірано-іракської "танкерної війни".

Зараз проводиться оцінка збитків. Саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco, власниця трубопроводу, відмовила FT в коментарях.

Атака на життєво важливу інфраструктуру сталася через кілька годин після того, як Іран і США уклали угоду про припинення вогню. Також вранці різні ЗМІ повідомляли про нові взаємні удари США та Ірану.

В ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран протягом двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який брав участь у завершальних переговорах, назвав цю угоду "крихким перемир'ям".