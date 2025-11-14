Після аудиту держкомпаній будуть кадрові рішення – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко зазначив, що з результатами аудиту державних компаній, які анонсували після розслідування НАБУ, будуть кадрові рішення.

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

"Премʼєр-міністр доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях, і ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування.

З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення", – зазначив президент.

Зеленський також згадав, що результатами аудиту будуть ділитись із ключовими партнерами України закордоном.

"Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді – Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції", – додав Зеленський.

Нагадаємо:

13 листопада Свириденко зазначала, що в Україні проведуть аудит всіх державних компаній, зокрема енергетичних.

Вона також подала на розгляд Верховної Ради звільнення Германа Галущенка та Світлани Гринчук з посад міністрів енергетики та юстиції.

Колишній радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака (з 22 листопада 2020 року по вересень 2021 року), колишній член наглядової ради "Енергоатому" та президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов йде з посади у наглядовій раді "Укроборонпрому".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначили, що організатор схеми відмивання коштів навколо "Енергоатома" та близький друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч будував вплив на ексміністра енергетики та міністра юстиції Германа Галущенка завдяки звʼязкам із Зеленським.

Прокурори також зазначили, що Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра оборони Рустема Умєрова.

За декілька годин до обшуків НАБУ Міндіч встиг виїхати з країни.