У НБУ розповіли, скільки разів штрафували "Сенс банк"

Упродовж останніх чотирьох років Нацбанк провів п'ять перевірок "Сенс банку" та оштрафував його: у 2023 році на 47,7 млн грн, у 2025 році – на 4,1 млн грн.

Регулятор повідомляє, що впродовж останніх чотирьох років було проведено п'ять перевірок АТ "Сенс Банк" в частині дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

"На банк було двічі накладено штрафи: у 2023 році – у розмірі 47,7 млн грн, у 2025 році – у розмірі 4,1 млн грн", – говориться у повідомленні.

Загалом за період з 2022 року до кінця І кварталу 2026 року Нацбанк застосував понад 1,6 млрд грн штрафних санкцій за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема, до банків – 1,182 млрд грн, до небанківських фінансових установ – 475 млн грн.

Протягом 2022-2026 років Національний банк України, здійснив 261 перевірку банків та 447 перевірок небанківських установ,

Регулятор повідомляє: щодо перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу під час надання ними послуг з електронної комерції НБУ відкликав ліцензії двом банкам, та двом небанківським установам.

На 11 банків було накладено штрафи на загальну суму 527,1 млн грн, на 18 небанківських установ – на загальну суму 239,6 млн грн.

Нагадаємо:

1 травня 2026 року "Українська правда" випустила чергову серію плівок Міндіча" – записів розмов фігурантів операції НАБУ "Мідас", дотичних до корупції в енергетиці та оборонному секторі. Зокрема, на записах присутня особа, яку ідентифікували як колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Крім розмови людей, яких слідство ідентифікуало як Веселого та Цукермана, на опрелюдниних 1 травня записах присутні, ймовірно, сам Тімур Міндіч, тогочасний міністр оборони Рустем Умєров та інші фігуранти розслідування.

У ході розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, а урядовий квартал відвідує, бо "там живе".

Також він заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти".

Посаду так званого "смотрящого" в "Сенс Банку" Веселий теж заперечив, за його словами, він там працює на "громадських засадах".

Голова наглядової ради державного "Сенс банку" Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень після оприлюднення записів розмов фігурантів справи "Мідас".