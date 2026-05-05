Свириденко розкрила цьогорічні приватизаційні плани

Цьогоріч уряд розраховує за рахунок приватизації поповнити державний бюджет на 13 мільярдів гривень.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Уряд очікує від приватних інвесторів близько 10 мільярдів гривень надходжень в результаті великої приватизації і 3 мільярда — від малої, уточнила вона.

"Це амбітне завдання в умовах війни, але саме його обговорили й узгодили на нараді з Мінекономіки та Фондом держмайна", – зазначила Свириденко.

"Нараду провели в Ocean Plaza.

"Це актив, який належав російському олігарху, який передано у власність держави відповідно до закону "Про санкції", та який держава готує до продажу новому власнику", – повідомила очільниця уряду.

За словами Свириденко, Ocean Plaza виставлять на відкритий аукціон у третьому кварталі цього року з орієнтовною ринковою вартістю близько 100 млн доларів.

"Водночас уряд не зупиняє малу приватизацію. Це постійний процес, який уже дає результат і формує стабільні надходження до бюджету", – зазначила вона.

"Важливо, що кошти від продажу, зокрема санкційних активів, спрямовуються до фонду відновлення. Це ресурс на відбудову країни та підтримку людей, які постраждали від війни", — додала очільниця уряду.

Тим часом у Фонді державного майна повідомили, що вже забезпечив половину всіх запланованих надходжень від приватизації на 2026 рік за рухунок малої приватизації — лише за перші чотири місяці.

Ідеться про понад мільярд гривень, які вже надійшли до державного бюджету, тож, 50% плану виконано достроково.

У лютому повідомлялося, що Україні приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1170 об'єктів малої приватизації, а план надходжень на 2026 рік для Фонду державного майна передбачає два мільярда гривень від приватизації та 800 мільйонів гривень від оренди.

Раніше Фонд держмайна повідомив, що впродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за результатами його діяльності до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень.

Раніше повідомлялося, що до фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано 1,2 млрд гривень від передачі в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza. ФДМУ управляє часткою у розмірі 66% статутного капіталу "Інвестиційного союзу "Либідь", який є власником ТРЦ Ocean Plaza.