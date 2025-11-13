Милованов залишає наглядову раду "Укроборонпром"

Колишній радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака (з 22 листопада 2020 року по вересень 2021 року), колишній член наглядової ради "Енергоатому" та президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов йде з посади у наглядовій раді "Укроборонпрому".

Про це він повідомив у коментарі для ЕП.

Він зазначив, що піти з посади у "Укроборонпромі" його спонукала позиція наглядової ради KSE, яка "суворо порадила йому залишити усі посади у наглядових радах державних компаній".

22 листопада має відбутись засідання наглядової ради KSE, де розглядатиметься питання про продовження президентства Милованова в Київській школі економіки.

Нинішній склад наглядової ради "Укроборонпрому" уряд обрав 29 грудня 2023 року. Окрім Мілованова до неї входять член наглядової ради "Укрзалізниці" та колишній СЕО Iberia Refreshments PepsiCo Давид Ломджарія, президентка та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони Лінді Сміт, колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець. Також до наглядової ради входив колишній премʼєр-міністр, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка" Олексій Гончарук, але він залишив її за власним бажанням - про це компанія оголосила 7 листопада.

Нагадаємо:

13 листопада Милованов повідомив, що складає свої повноваження у "Енергоатомі" після розслідування НАБУ.