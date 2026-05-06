"Плівки Міндіча": голова наглядової ради "Сенс банку" тимчасово припинив повноваження

Голова наглядової ради державного "Сенс банку" Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень після оприлюднення записів розмов фігурантів справи "Мідас".

Відповідне рішення оголосили під час засідання наглядової ради 6 травня, повідомили ЕП ознайомлені співрозмовники, присутні на засіданні.

За словами джерел, Гладищенко відсторонився від виконання повноважень голови наглядової ради терміном на 2 місяці на час проведення додаткової перевірки, яку ініціював Національний банк.

Напередодні, 6 травня, НБУ випустив заяву, у якій повідомив, що проведе перевірку призначень у наглядову раду державного "Сенс банку".

"Наразі з урахуванням виявленої інформації триває оцінка відповідності наглядової ради банку цим вимогам, за результатами якої регулятор реагуватиме на обґрунтовані сумніви щодо такої невідповідності в порядку, передбаченому законодавством. Національний банк ініціює проведення моніторингу відповідності критеріям незалежності голови наглядової ради Банку Миколи Гладишенка", – йдеться у повідомленні НБУ.

5 травня Гладищенко був присутнім на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, на якому обговорювалося питання призначення поточного складу наглядової ради "Сенс банку" у 2025 році.

Як йдеться в опублікованих УП розшифровках "плівок Міндіча", фігуранти розслідування Національного антикорупційного бюро обговорювали призначення членів наглядової ради "Сенс банку" до того, як відповідне рішення ухвалив уряд та погодив Нацбанк. При цьому, фігуранти розслідування говорили про свої "квоти" у раді державного банку, що мало забезпечити їм контроль над рішенням фінустанови.

Так, 9 травня 2025 року людина, яку слідство ідентифікувало як колишнього радника наглядової ради "Сенс банку" та, ймовірно, "смотрящого" за установою Василя Веселого, говорила про призначення наглядової ради банку з Олександром Цукерманом, фігурантом справи "Мідас". Через 40 днів після цієї розмови Кабінет міністрів призначив у наглядову раду усіх осіб, яких обговорювали ті співрозмовники.

Гладищенко – член правління "Укрфінжитла". Він увійшов до наглядової ради "Сенс банку" як незалежний член (не представник держави). Перед призначенням НБУ попросив у нього додаткові запевнення в його незалежності.

З вибором Гладищенка до наглядової ради погодилися не всі. Так, заступник міністра фінансів Юрій Драганчук написав окрему думку щодо нього, зазначивши, що той не підходить на цю посаду через "обмежений досвід", а представник ЄБРР у номінаційному комітеті зауважив, що в Гладищенка можливий конфлікт інтересів, адже він працював у компанії-партнері "Сенс банку".

1 травня 2026 року "Українська правда" випустила чергову серію плівок Міндіча" – записів розмов фігурантів операції НАБУ "Мідас", дотичних до корупції в енергетиці та оборонному секторі. Зокрема, на записах присутня особа, яку ідентифікували як колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Крім розмови людей, яких слідство ідентифікуало як Веселого та Цукермана, на опрелюдниних 1 травня записах присутні, ймовірно, сам Тімур Міндіч, тогочасний міністр оборони Рустем Умєров та інші фігуранти розслідування.

У ході розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, а урядовий квартал відвідує, бо "там живе".

Також він заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти".

Посаду так званого "смотрящого" в "Сенс Банку" Веселий теж заперечив, за його словами, він там працює на "громадських засадах".