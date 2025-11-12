Свириденко винесла на розгляди Ради звільнення Галущенко та Гринчук з посад міністрів
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко подала на розгляд Верховної Ради звільнення Германа Галущенка та Світлани Гринчук з посад міністрів енергетики та юстиції.
Про це вона повідомила у своєму Telegram.
"Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Міністра юстиції Германа Галущенка та Міністерки енергетики Світлани Гринчук", - повідомила прем'єрка.
Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб, зазначила вона.
Нагадаємо:
Прокурор САП зазначив, що організатор схеми відмивання коштів через схему в "Енергоатомі" та близький друг президента Володимира Зеленського, Тимур Міндіч будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки "заступництву" його перед Зеленським.
Правоохоронці задокументували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.
В одному з епізодів "плівок Міндіча" президент Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча.
Міністра юстицій Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук відстороняють з посад.