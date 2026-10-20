"Під'єднано до критичної інфраструктури": у квартирі Кличка не вимикають світло

У квартирі Кличка в центрі Києва ніколи не вимикають світло

Будинок у Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 30/10, у якому міський голова Віталій Кличко має квартиру, заживлений від об'єкта критичної інфраструктури, тому там не діють графіки відключень.

Так у "ДТЕК Київські електромережі" відповіли на запит журналістів зі "Слідства.Інфо."

У відповіді йдеться, що графіки відключень за цією адресою не діють, а знеструмити будинок окремо неможливо. Перелік об'єктів критичної інфраструктури ДТЕК отримує від Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Окрім цього будинку до лінії критичної інфраструктури під'єднані ще 10 будинків.

Ця будівля збудована ще у 1901 році. З її вікон можна побачити Оперний театр і Володимирський собор. До Хрещатика – кілька хвилин пішки.

Екстер'єр будинку, де розташована квартира Кличка

У 2013 році Кличко розповідав, що вирішив купити там квартиру після переможного бою в 1999 році, коли завоював чемпіонський титул за версією WBO.

Тоді він провів екскурсію своїм житлом, що складається із шести кімнат. Загальна площа квартири становить 225 квадратних метрів.

У травні 2021 року в цьому ж будинку відбулися обшуки. Їх проводили співробітники СБУ та ДФС, які заявляли про припинення діяльності групи осіб, які нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Білорусі та Росії.

Водночас тоді Кличко казав, що силовики хотіли потрапити до його квартири.

Нагадаємо:

8 жовтня Кличко сказав, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд.

9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

13 жовтня Кличко відкинув звинувачення у зриві підготовки столиці до опалювального сезону. Він сказав, що це намагання влади знищити місцеве самоврядування.

Того ж дня Зеленський заявив, що рівень підготовки столиці за "планами стійкості" найнижчий серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо "безпекових та управлінських рішень".

14 жовтня у Верховній Раді Кличко запевняв, що міська влада намагається всіма силами забезпечити життєдіяльність столиці. При цьому – "попри підлі ляпаси, які постійно намагається відвісити центральна влада".