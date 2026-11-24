25 листопада світло може не бути до 12 годин

У середу, 25 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг.

Причина – наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Довідка. За орієнтовним перерахунком одна черга відповідає приблизно чотирьом годинам відключень на добу. Обмеження обсягом 3 черги можуть означати близько 12 годин без світла, якщо такий режим зберігається протягом усієї доби. Фактична тривалість залежить від застосованих упродовж дня обмежень та місцевих графіків.

Переліку областей у повідомленні немає. Актуальний розклад за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Нагадаємо:

Ввечері у вівторок за командою Укренерго в Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах Дніпропетровщини запровадили екстрені відключення.