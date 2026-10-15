Новини 15 жовтня: Рада голосує, аби отримати кошти

Про атаки РФ: у ніч на 15 жовтня російський безпілотник атакував газовидобувний об'єкт групи Нафтогаз на Полтавщині, спричинивши пожежу та пошкодження технологічного обладнання.

Росіяни атакували склади логістичної компанії на Дніпропетровщині, попередньо – загиблих та поранених немає.

У Києві ворожий БпЛа поцілив у склад, після чого було зафіксовано ще одне влучення.

Про Київ: через російські обстріли в ніч проти 14 жовтня виникла необхідність тимчасового перекриття подачі гарячої води до будинків у зоні обслуговування Дарницької ТЕЦ.

Про посилки: Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №16051-1 про зміни до Податкового кодексу, що скасовують пільгу на оподаткування посилок вартістю до 150 євро.

Про Трампа: президент США Дональд Трамп дедалі більше невдоволений тим, що Україна використовує американські ресурси для ударів по російській енергетиці. Він вважає, що такі атаки можуть зашкодити американським споживачам.

Про Раду: Верховна Рада впродовж двох днів ухвалила низку законопроєктів, до яких була прив'язана фінансова допомога у розмірі 4,26 млрд євро від ЄС.

Про графіки: завтра, 16 жовтня, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.

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