РФ атакувала газовидобуток Нафтогазу: є пожежа та пошкодження

У ніч на 15 жовтня російський безпілотник атакував газовидобувний об'єкт групи Нафтогаз на Полтавщині, спричинивши пожежу та пошкодження технологічного обладнання.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Роботу пошкодженого обладнання призупинили. Під час атаки співробітники перебували в укритті. Ніхто з персоналу не постраждав.

На місці оцінюють наслідки та масштаби руйнувань. Строків відновлення роботи обладнання наразі не назвали.

Нагадаємо:

Вночі 12 жовтня Росія атакувала реактивним дроном-камікадзе газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз у Харківській області, виникла пожежа.