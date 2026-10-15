Україна розблокувала отримання понад 4 млрд євро від Євросоюзу

Верховна Рада впродовж двох днів ухвалила низку законопроєктів, до яких була прив'язана фінансова допомога у розмірі 4,26 млрд євро від ЄС.

Це відбулося на засіданнях парламенту в середу та четвер.

Йдеться про п'ять документів:

№16095 – постанова про незалежний конкурс на нових членів Рахункової палати

№13435 – законопроєкт про оцінку майна, що має забезпечити більш прозорі, зрозумілі та єдині правила визначення вартості майна;

№15460 – зміни до митного кодексу для скасування пільги на оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро;

№16051-1 – зміни до податкового кодексу для скасування пільги на оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро;

Правка до законопроєкту №16051-1, що скасовує попередні зміни до фінмоніторингу PEPів та дозволяє президенту підписати законопроєкт про оподаткування цифрових платформ №15111-д.

Перші два з них Рада ухвалила в середу, а інші три – у четвер.

Бюджет мав отримати цей транш ще в середині вересня. Однак через те, що влада не виконала низку вимог, Євросоюз не погодив виділення цих коштів.

Раніше ЕП писала, що в ухвалення цих документів уряд очікує, що транш ЄС надійде протягом наступних двох тижнів, тобто до кінця жовтня.

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Нагадаємо:

У законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок 150 євро міжнародних посилок (№16051-1) врахували правку, яка зменшує ставку ПДФО для орендодавців житла з 18% до 5%.