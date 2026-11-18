Українці частіше обирають безготівкові операції з використанням платіжних карток. Кількість таких операцій за перші три квартали року зросла на 7,5%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Загалом кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням емітованих в Україні платіжних карток за дев'ять місяців 2026 року становила 7 539,0 млн шт., а їхня сума – 5 983,5 млрд грн.

Із них безготівковими були 7 241,8 млн операцій на загальну суму 4 017,8 млрд грн – це відповідно на 7,5% та на 16,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Частка безготівкових операцій за три квартали року за сумою становила 67,1% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю – 96,1% (за аналогічний період 2025 року – 65,4% та 95,4% відповідно).

Найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах – 75,9% та 53,5% відповідно.

Оплата товарів і послуг в інтернеті за результатами трьох кварталів 2026 року становила 13,6% за кількістю та 16,7% за сумою.

Перекази з картки на картку – менше десятої частини за кількістю (6,8%) та майже чверть за сумою (24,7%).

Середня сума однієї операції становила:

у торговельній та сервісній мережах – 391 грн (за дев'ять місяців 2025 року – 345 грн);

переказ із картки на картку – 2 017 грн (за дев'ять місяців 2025 року – 1 847 грн);

оплата товарів та послуг в інтернеті – 682 грн (за дев'ять місяців 2025 року – 598 грн).

Нагадаємо:

Національний банк пропонує з 1 лютого 2027 року повністю вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок, після чого ними не можна буде розраховуватися за товари та послуги.