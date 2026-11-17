Місія Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли значного прогресу в узгодженні зобов'язань, необхідних для підписання угоди на рівні персоналу для другого та третього переглядів чотирирічної програми розширеного фінансування Extended Fund Facility обсягом 8,1 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

"Виконання програми покращилося порівняно з періодом першого перегляду. Цю динаміку реформ необхідно підтримувати й надалі, щоб забезпечити отримання запланованого фінансування, мобілізувати додаткові доходи та залучити підтримку донорів для отримання гарантій фінансування", – йдеться в релізі.

У Фонді відзначили, що наявні показники свідчать про те, що влада виконала всі кількісні критерії ефективності (QPC), встановлені на кінець вересня.

Динаміка структурних реформ також покращилася: станом на кінець жовтня виконано два із шести структурних маяків, ще два виконано із запізненням, а щодо решти двох — досягнуто прогресу в їх реалізації.

"Експерти МВФ та українська влада провели продуктивні дискусії в контексті другого та третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF). Обговорення триватимуть у віртуальному форматі з метою досягнення домовленості на рівні персоналу МВФ у найближчій перспективі. За умови отримання гарантій фінансування, результати перегляду будуть винесені на затвердження Виконавчою радою МВФ, що дозволить Україні отримати доступ до коштів у розмірі близько 1,6 млрд дол", – зазначив голова місії МВФ Гевін Грей.

Також експерти Фонду разом із представниками влади також ведуть роботу з міжнародними партнерами, щоб отримати гарантії фінансування для підтримки України та покриття додаткових фінансових потреб, зумовлених очікуваним продовженням війни.

За оцінками експертів МВФ, залишковий дефіцит фінансування становитиме 32–34 млрд дол у 2027 році та 17 млрд дол у 2028 році.

Нагадаємо:

9 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні щодо перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину коштів, які необхідні для її фінансової стійкості у 2027 році.