Рада остаточно ухвалила законопроєкт про оподаткування посилок

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №16051-1 про зміни до Податкового кодексу, що скасовують пільгу на оподаткування посилок вартістю до 150 євро.

Це відбулося на засіданні парламенту у четвер.

За відповідне рішення проголосували 252 депутати. Для функціонування законопроєкту потрібно ухвалити відповідні зміни до митного кодексу (№15460) – Рада розглянула його пізніше у четвер.

Оновлено о 12:39. Рада ухвалила законопроєкт №15460 про зміни до митного кодексу, що уможливлюють скасування пільг на оподаткування міжнародних посилок. За це рішення проголосувало 249 нардепів.

Ухвалення цих законів є умовою надання бюджетної підтримки та фінансування з боку ЄС та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Документи передбачають, що на посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватися ПДВ, від якого вони раніше були звільнені. Без податку залишаться лише некомерційні посилки "від фізособи фізособі" вартістю до 45 євро та окремі товари для військових.

Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року та лише після відповідного рішення уряду.

Нагадаємо:

Нардепи підтримали ці законопроєкти в першому читанні 16 вересня. До цього у вересні його двічі відхиляли.

До документів увійшли правки, яка повертає посилений фінмоніторинг топпосадовців. Це дозволить президенту Володимиру Зеленському підписати законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, до якого також прив'язане міжнародне фінансування.