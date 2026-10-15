Ворог атакував логістичну компанію на Дніпропетровщині

Росіяни атакували склади логістичної компанії на Дніпропетровщині, попередньо – загиблих та поранених немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Чергова атака росіян на Дніпровський район.

"Попередньо, влучення по складах логістичної компанії. Зайнялася пожежа", – написав він у Телеграм.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки на термінал логістичної компанії у Дніпровському районі, повідомив Ганжа згодом.

"Попередньо, минулося без загиблих та поранених", – додав він.

Нагадаємо:

Росіяни вдарили реактивним "Шахедом" по супермаркету "Таврія В" в Одеській області, в результаті чого отримали поранення три людини.

У ніч на 15 жовтня російський безпілотник атакував газовидобувний об'єкт групи Нафтогаз на Полтавщині, спричинивши пожежу та пошкодження технологічного обладнання.