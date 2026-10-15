Ворог атакував логістичну компанію на Дніпропетровщині
Росіяни атакували склади логістичної компанії на Дніпропетровщині, попередньо – загиблих та поранених немає.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Чергова атака росіян на Дніпровський район.
"Попередньо, влучення по складах логістичної компанії. Зайнялася пожежа", – написав він у Телеграм.
Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки на термінал логістичної компанії у Дніпровському районі, повідомив Ганжа згодом.
"Попередньо, минулося без загиблих та поранених", – додав він.
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