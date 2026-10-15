В зоні Дарницької ТЕЦ перекривають гарячу воду через атаки РФ

Архівне фото. Дарницька ТЕЦ після руйнувань взимку 2025-2026 року

Через російські обстріли в ніч проти 14 жовтня виникла необхідність тимчасового перекриття подачі гарячої води до будинків у зоні обслуговування Дарницької ТЕЦ.

Про це повідомив голова Дарницької районної держадміністрації Києва Олександр Ковтунов.

Він зазначив, що всі відповідні служби працюють у посиленому режимі.

У Дарницькій РДА повідомили ЕП, що гаряча вода зникла ще після обстрілу 14 жовтня.

"Прошу кожного свідомо та з розумінням поставитися до цих вимушених заходів. Маю надію, що вже найближчим часом ситуація стабілізується і водопостачання буде повністю нормалізоване", – пише Ковтунов.

Нагадаємо:

Вночі 14 жовтня ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області – зокрема, в столиці вночі були атаковані всі три міські ТЕЦ.

3 лютого 2026 року Дарницька ТЕЦ отримала критичні ушкодження. Унаслідок цього понад 1100 будинків на лівому березі столиці залишилися без опалення до кінця сезону.