Ворожі БпЛА двічі поцілили у київський склад

У Києві ворожий БпЛа поцілив у склад, після чого було зафіксовано ще одне влучення.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Святошинському районі внаслідок падіння БпЛа виникло загоряння в складській будівлі. Екстрені служби прямують на місце", – написав він у Телеграм.

"Повторне влучання в складську будівлю в Святошинському районі", – говориться у наступному повідомленні.

Зранку БпЛА впав у іншому районі столиці, на Печерську, пошкодивши при цьому фасади житлових будинків. Кличко повідомив про сім постраждалих внаслідок цього удару.

Нагадаємо:

У Полтаві російський БпЛА вдарив по одному з підприємств, одна людина отримала травми.

До того росіяни атакували склади логістичної компанії на Дніпропетровщині, попередньо – загиблих та поранених немає.

Також росіяни вдарили реактивним "Шахедом" по супермаркету "Таврія В" в Одеській області, в результаті чого отримали поранення три людини.