Ворожі БпЛА двічі поцілили у київський склад
У Києві ворожий БпЛа поцілив у склад, після чого було зафіксовано ще одне влучення.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"У Святошинському районі внаслідок падіння БпЛа виникло загоряння в складській будівлі. Екстрені служби прямують на місце", – написав він у Телеграм.
"Повторне влучання в складську будівлю в Святошинському районі", – говориться у наступному повідомленні.
Зранку БпЛА впав у іншому районі столиці, на Печерську, пошкодивши при цьому фасади житлових будинків. Кличко повідомив про сім постраждалих внаслідок цього удару.
Нагадаємо:
У Полтаві російський БпЛА вдарив по одному з підприємств, одна людина отримала травми.
До того росіяни атакували склади логістичної компанії на Дніпропетровщині, попередньо – загиблих та поранених немає.
Також росіяни вдарили реактивним "Шахедом" по супермаркету "Таврія В" в Одеській області, в результаті чого отримали поранення три людини.