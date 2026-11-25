Норвегія спрямувала до Фонду підтримки енергетики України додаткові 46,3 мільйона євро. Також до Фонду приєднається Фінляндія.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Норвегія зробила новий внесок до Фонду підтримки енергетики України в розмірі 46,3 млн євро. Таким чином, загальний обсяг фінансової допомоги країни українському енергетичному сектору вже становить 255,6 млн євро", – йдеться в повідомленні.

У Міненерго зазначили, що кошти спрямують на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення пошкоджених російськими атаками енергетичних об'єктів по всій країн

Також перший внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 7,5 млн євро анонсувала Фінляндія.

Таким чином, розширюється коло країн-партнерів Фонду, які долучаються до підтримки українського енергосектору та допомагають відновлювати енергетичну інфраструктуру України після атак ворога.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за ініціативою Європейської Комісії при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

На сьогодні до Фонду вже надійшли грантові кошти на суму понад 2,4 млрд євро від 41 іноземного спонсора з 27 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

Нагадаємо:

Починаючи з вересня до середини листопада російська армія завдала понад 1000 ударів по енергетиці України, переважно вони прийшлися на високовольтні підстанції.