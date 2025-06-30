Новини 30 червня: нафта дешевшає, "Сбербанк" очікує тяжкі часи для економіки РФ

Про що говорили сьогодні?

Про ціни на нафту. Ціни на нафту знизилися, оскільки напруженість на Близькому Сході послабла, а також з’явилися очікування, що ОПЕК+ у серпні знову збільшить видобуток.

Про "Гру в кальмара". Акції південнокорейських компаній, пов'язаних із хітом Netflix "Гра в кальмара", різко впали в понеділок після виходу фінального сезону серіалу, який, незважаючи на перше місце в глобальному рейтингу переглядів, отримав змішані відгуки глядачів.

Про пенсії. Середня пенсія має бути не нижчою за 40% від середньої зарплати, але поки показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні складає близько 27%.

Про економіку РФ. Глава "Сбербанку" Герман Греф заявив, що російська економіка входить у період складних випробувань.

Про еротичний контент. В Україні необхідно декриміналізувати виробництво контенту для дорослих, оскільки держава не може одночасно оподатковувати і переслідувати виробників еротичного контенту.

Ексклюзиви ЕП.

230 у розетці: що зміниться з переходом України на новий вольтаж

З 1 липня в Україні змінюється стандарт напруги в електромережі: замість звичних 220 вольтів буде 230. Для чого потрібен такий перехід, чи вплине він на роботу приладів і на рахунки за світло?

Сімейні цінності: як чеська родина заробляє на деталях для російських ракет

У європейському місті, де щороку демонструються досягнення НАТО, процвітає бізнес на постачанні деталей для російських ракет. Місцева сімейна компанія за два роки війни переправила до "Русполимету" критичних матеріалів на 22 млн дол.