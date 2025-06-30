Підходи до нарахування та індексації пенсій треба переглянути – Гетманцев

Середня пенсія має бути не нижчою за 40% від середньої зарплати, але поки показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні складає близько 27%.

Про це у Telegram написав голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Зараз показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні – близько 27%. Для порівняння, у країнах ЄС він становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%", – зазначив Гетманцев.

Голова профільного комітету звернув увагу, що відсоток заміщення трудових доходів пенсією, один із ключових показників для забезпечення нормального рівня життя та комфортної старості, останні десять років знижувався.

За його словами, ця тенденція останніх років була, зокрема, і наслідком попередньої "пенсійної реформи", коли коефіцієнт кожного року трудового стажу для розрахунку пенсії було знижено з 1,35% до 1%.

Гетманцев говорить про необхідність переглянути підходи до нарахування та індексації пенсій і підвищити мінімальну пенсію принаймні до 4 тисяч гривень і запровадити обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що після індексації середня пенсія в Україні складає 6 341 грн. Проте, згідно з дослідженням "Опендатабот", кожен третій пенсіонер наразі отримує 3340 грн пенсії. Майже третина всіх українських пенсіонерів працюють — 2,9 мільйона (28%). Їхні пенсійні виплати, в середньому, становлять 6 863 грн.

Також повідомлялося, що станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становив 5 789 грн, що на приблизно третину менше за реальний прожитковий мінімум.

Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт, який, зокрема, передбачає впровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи, про що йдеться в тексті ЕП. Накопичувальний рівень пенсійної системи планують запровадити з 1 січня 2026 року.

Виплати залежатимуть від того, скільки людина накопичила на своєму індивідуальному пенсійному рахунку, а не із "загального казанка", як це відбувається на солідарному рівні.